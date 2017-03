Una llista de candidats que no és tan llarga

I el primer de la llista va caure al cap d’unes hores. Va ser Eusebio Sacristán, actual entrenador de la Reial Societat, que només unes hores després que Luis Enrique anunciés el seu adeu es va apartar de la carrera per arribar a la banqueta del Barça. “El meu cap és 100% aquí. La meva idea és seguir”, va sentenciar Eusebio, una figura amb suport pràcticament inexistent als despatxos del Camp Nou i que tenia com el seu gran avalador l’ex director esportiu, Andoni Zubizarreta: aquesta junta el va acomiadar com a tècnic del filial i el seu retorn era impensable en aquest context, malgrat que al Barça el continuen posant a la llarga llista de futuribles.

Al club són conscients que durant uns dies, si no mesos, es jugarà al joc de la cadira a l’entorn barcelonista, i dia rere dia apareixeran informacions sobre el substitut de Luis Enrique. Però al Camp Nou es pensa portar el tema amb la mateixa discreció amb la qual s’ha gestionat el patrocini de Rakuten o l’anunci del tècnic asturià de marxar del Barça el 30 de juny. La decisió la prendran quatre persones: el president, Josep Maria Bartomeu; el director d’esports professionals, Albert Soler; el secretari tècnic, Robert Fernández, i el vicepresident esportiu, Jordi Mestre. Només ells estaran al cas de les negociacions amb el nou entrenador, amb la voluntat que les filtracions sobre les negociacions no trunquin el possible fitxatge del míster escollit.

“Tenim clar que cap dels noms que hi ha sobre de la taula complirà amb tots els requisits”, assumia un d’aquests actors per donar a entendre que el requisit de tenir un passat blaugrana i conèixer el club i el seu entorn és important però no definitiu. Hi haurà molts aspectes que caldrà valorar i cap figura serà perfecta ni complirà totes les característiques que es voldria que tingués el nou tècnic. També se sondejarà el trident. “Que sigui de la casa suma, però si els tres cracs volen Sampaoli, serà Sampaoli”, reflexionaven ahir al Camp Nou per posar un exemple del pes del vestidor a l’hora de decidir qui governarà el timó.

En aquesta recerca que dirigirà la cúpula esportiva també hi entra Juan Carlos Unzué. L’actual segon entrenador del Barça, amic i mà dreta de Luis Enrique durant aquests tres anys al Camp Nou, sempre ha manifestat al seu entorn que en el futur tornarà a ser primer entrenador i assumirà un repte com va fer fa uns anys amb el Numància. Els camins de Luis Enrique i Unzué se separaran, i al club valoren molt la capacitat analítica i la personalitat de qui va ser porter blaugrana. Però alhora dubten sobre si ara mateix està preparat per a aquest projecte. Sobretot perquè la seva elecció no suposaria foc nou, sinó la continuïtat del projecte de Luis Enrique, que ha acabat fruit del desgast del dia a dia amb un vestidor complex.

Els altres tres noms amb més força ara mateix són Ernesto Valverde, Jorge Sampaoli i Ronald Koeman. El primer porta quatre anys a Bilbao i l’Athletic li ha fet una oferta de renovació que fa setmanes que estudia. “Estic concentrat en el meu equip. L’únic escenari que contempolo és l’Athletic ara mateix”, va dir ahir després del partit a Sevilla. En el cas de Sampaoli, que ahir va guanyar la partida a Valverde, el tècnic sevillista va fugir d’estudi argumentant que el seu equip està en plena lluita pel títol.