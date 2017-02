Les llegendes del Barça i el United jugaran al Camp Nou el 30 de juny

El Barça jugarà contra el Manchester United aquest proper 30 de juny. No seran els Messi, Neymar i Ibrahimovic i companyia, sinó els veterans dels dos equips en el marc del projecte Barça Legends, un equip que debutarà al Camp Nou davant la seva afició. El partit s'havia de disputar el juliol passat però es va ajornar per l'Eurocopa. El partit es disputarà a les 19.00 hores, i els preus seran d'entre 10 i 21 euros. Tota la recaptació anirà destinada a la Fundació del Barça. I el partit tindrà rèplica: el 2 de setembre es jugarà a Old Trafford. El debut d’aquest equip va ser l'1 d'abril del 2016 a Mèxic, contra un combinat local. José Mari Bakero va ser l'entrenador d'un Barça en el qual jugaven futbolistes com Stóitxkov, Vítor Baía, Edmílson, Popescu, Litmanen, Ronald de Boer o Mendieta. El Barça Legends pretén posar en valor els futbolistes i la marca Barça, així com ajudar a rendibilitzar la carrera dels esportistes més enllà de la seva retirada.