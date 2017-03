El llibre que va acabar amb la mala sort

Farta de perdre fases finals de la Copa de la Reina (fins a deu decepcions acumulava), Sílvia Domínguez es va encapritxar amb el trofeu del KO i va fer el possible i l’impossible perquè no se li tornés a escapar. Als seus 30 anys i amb tres Eurolligues al sarró, la catalana volia completar el seu palmarès. La final es va posar molt difícil per al Perfumerías Avenida, que perdia per 15 punts de diferència contra l’Spar Citylift Girona, un combatiu amfitrió del torneig animat per més de 4.000 aficionats. Va ser quan la base de Montgat va dir prou i es va posar l’equip a l’esquena.

Domínguez es va motivar per a la cita de Girona amb un llibre molt especial que li va tocar la fibra sensible. “Vaig llegir un llibre de Pep Marí. Abans de guanyar la final four de l’Eurolliga amb el Ciudad Ros Casares València, me’n vaig llegir un de seu i em va agradar molt. Abans de la Copa de la Reina, vaig intentar aconseguir el seu nou llibre, Liderar equipos comprometidos. Com que a Salamanca no el trobava, el vaig demanar, però no em va arribar a temps. Uns dies abans del torneig me’l van aconseguir i me’l van fer arribar. La veritat és que el missatge del llibre em va arribar molt, ja que explica exemples pràctics d’esportistes d’elit ”, reconeix.

“Quan es va acabar la final vaig tenir una sensació d’alleujament. Em vaig poder treure la mala sort. El problema és que el calendari no ens dona treva i disfrutar dels èxits és molt complicat. Gairebé no et permet assaborir una alegria així com es mereix, no hi ha temps material”, recorda Domínguez, que actualment està disputant l’eliminatòria de quarts de final de l’Eurolliga.

Si obté el bitllet per a la final four, Domínguez coincidirà amb la catalana Anna Cruz, la mallorquina Alba Torres i l’entrenador català Lucas Mondelo. Laia Palau i Marta Xargay hauran de certificar aquest dimecres la seva classificació. Si ho fan, ajudaran a fer créixer el prestigi d’un bàsquet femení català que porta anys acumulant èxits i distincions.

El pròxim repte és consolidar la bona feina que clubs com l’Uni Girona, el Sedis Bàsquet, el Femení Sant Adrià, el Joventut Les Corts o el Lima-Horta, entre d’altres, estan fent per completar el treball del Segle XXI i aconseguir que les jugadores joves amb més progressió no hagin de marxar fora per guanyar-se les garrofes. Fer les maletes hauria de ser una opció i no una necessitat de supervivència.