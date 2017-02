Cop motivador de Simeone per “reinventar” el seu equip

“La meva vida ha sigut complicada. Si no m’hagués reinventat cadascun dels cops que m’ha anat malament no hauria pogut avançar ni hauria arribat a ser qui soc avui”. Parla el llançador David Casinos, medallista paralímpic en disc i pes, i l’escollit per Diego Pablo Simeone per motivar el seu Atlètic de Madrid, per ajudar-lo a retrobar la seva versió més combativa i passional, amb una xerrada motivacional enfocada a “parlar d’il·lusió i de confiança en el guia”.

La trobada entre Casinos i els jugadors de l’Atlètic va tenir lloc fa uns dies, a l’hotel on s’allotjaven a Vitòria abans que els matalassers s’enfrontessin a l’Alabès, i també uns dies abans de l’anada de Copa contra el Barça al Calderón. Però es fa especialment oportuna ara que han d’afrontar una remuntada. “Aquests jugadors han viscut moments impressionants, han tingut etapes d’autèntic èxit, però també han vist com se’ls escapava una Champions en pocs segons. Si viuen ancorats en això no poden seguir evolucionant, però això és difícil de fer”.

“La gent coneix la meva realitat d’ara, la d’aquesta foscor brillant d’algú que ha decidit que vol avançar, però abans hi va haver una foscor molt dolorosa" David Casinos Atleta paralímpic

Inventar una nova vida

I sap de què parla. Casinos va perdre la visió quan tenia 24 anys per culpa d’una retinopatia diabètica. La setmana que ve en farà 45. “La gent coneix la meva realitat d’ara, la d’aquesta foscor brillant d’algú que ha decidit que vol avançar, però abans hi va haver una foscor molt dolorosa. Fins que un dia vaig entendre que no tenia sentit torturar-me amb els records de quan hi veia. Que necessitava treballar en una altra direcció”. Quan tenia 16 anys i encara hi veia havia destacat en llançament de martell, però després va deixar l’atletisme d’alt nivell per “fer esport-salut” i sortir amb bicicleta de muntanya amb els amics. “Vaig intentar seguir amb la bicicleta i fer tàndem però la Federació d’Atletisme em va convèncer. I estic content amb les oportunitats que se m’han obert des de llavors”. És el millor llançador cec de la història, amb medalles als Jocs de Sydney, Atenes, Pequín, Londres i Rio, i s’ha fet un lloc entre els líders motivacionals amb el seu llibre Todos los días sale el sol , y si no sale, ya me encargo yo de sacarlo. El valencià treballa en diversos projectes, com el Di-Capacidad de la Fundació del Llevant, la seva anterior experiència en el món del futbol.

Simeone coneixia la història de l’atleta perquè hi havia coincidit el 2013 en l’entrega dels Premios Nacionales de l’esport, que concedeix el Consell Superior d’Esports i que va premiar el tècnic amb el Trofeu Comunitat Iberoamericana i el llançador amb el Premi Olimpia. Va contactar-hi i va organitzar una xerrada, que per a Casinos ha sigut “un honor”. “Estava realment nerviós. Hi ha una persona que ha confiat en tu i tenia la responsabilitat de no fallar-li”.

"Tothom ha de confiar en qui té al costat, i fer-ho de debò, amb una fe cega” David Casinos Atleta paralímpic

Aquesta necessitat de confiar en un líder va ser el nucli de la xerrada. “Tothom necessita un guia. Jo el necessito per veure-hi, necessito la Celia, la meva dona, necessito els meus gossos per sortir al carrer i anar a buscar la meva filla a l’escola... Però tothom ha de confiar en qui té al costat, i fer-ho de debò, amb una fe cega”, explica Casinos, i subratlla la paraula cega. “No és qüestió de veure-hi, s’ha de sentir”, matisa, i recorda que l’ambient amb els jugadors va ser “emotiu i sincer”.

A l’Atlètic el guia es diu Simeone, un entrenador que Casinos defineix com “un gran comunicador”, un líder capaç d’orientar el rumb d’un equip “inspirador”. Avui tindrà algun “gran missatge” preparat. Segur.