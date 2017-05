Les dues lligues d’hoquei herba es decideixen a Can Salas

El millor hoquei herba de la lliga espanyola es reunirà aquest cap de setmana a les instal·lacions de l’ Atlètic Terrassa, club que acollirà, per primer cop, les finals a quatre en les categories masculina i femenina. Un sistema que, prenent com a exemple l’ Euro Hockey League (la Copa d’Europa), reuneix en una mateixa ciutat i en un mateix cap de setmana als quatre millors equips de la lliga. Un format apassionant que, en resoldre les semifinals i la final a un sol partit, permet que hi hagi més sorpreses que no pas quan es diputava al millor de tres partits. Tot plegat, en el 25è aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, on Terrassa va ser la seu que va acollir l’hoquei herba.

En totes dues categories, els quatre conjunts participants són els mateixos que la temporada passada. En la categoria masculina, tres representants catalans intentaran mantenir el títol a Catalunya. Un mes després de quedar-se a les portes de la final a quatre de l’EHL, el Reial Club de Polo, l’ Egara i l’Atlètic intentaran fer bona la temporada amb un títol de lliga que també vol el Club de Campo.

Partits retransmesos per GOL i Grada 1

Les primeres en jugar seran les noies. La competició arrencarà divendres amb les dues semifinals femenines: Club de Campo - Reial Societat (12 h, GOL) i Junior-Complutense (14 h, online per Grada 1). Dissabte començarà amb la final femenina (14 h, Grada 1), i seguirà amb les dues semifinals masculines: Reial Club de Polo-Atlètic Terrassa (13.15 h, Gol) i Egara-Club de Campo (15.15 h, Grada 1). Els vencedors d’aquestes dues semifinals s’enfrontaran diumenge en la final (14 h, GOL).

Polo i Egara intentaran reeditar una final que han repetit els últims tres anys. Els barcelonins, de fet, han estat presents en les últimes cinc finals, on han sumat tres títols. Dos d’ells, els dos últims, sota el nou format de competició, una final a quatre que va arrencar el 2014, i que ja han organitzat el Club de Campo, el Polo i l’Egara. “Ens tocava organitzar aquesta final four. Ja ho havien fet els tres rivals que amb qui acostumem a estar aquí”, va reivindicar dilluns el president de l’Atlètic Josep Maria Biosca, defensant el rol del seu club (amb 20 títols de lliga, l'Atlètic encara és el dominador a Espanya) en l’hoquei herba català i espanyol. Serà una gran oportunitat pel conjunt groc i negre, que vol recuperar els èxits que van marcar la darrera dècada, quan des del 2004 al 2012 va enllaçar vuit de nou títols de lliga possibles. Ara, però, els homes de Dani Martín arriben amb un conjunt diferent d’aquell, un bloc jove i renovat, però amb prou experiència per competir, com ja van demostrar a l’EHL.

En noies, només un club català

Si a la categoria masculina la majoria és catalana, en la femenina el català és minoria. Només el Junior ha aconseguit accedir a una final a quatre. Les santcugatenques van deixar pel camí al CD Terrassa el cap de setmana passat. També als quarts de final van caure el Polo i l’Egara contra la Complutense i la Reial Societat, respectivament. L’amfitrió, l’Atlètic, no tindrà representació en aquesta final a quatre donat que el seu primer equip femení es jugarà la permanència en una eliminatòria a tres partits (el primer, aquest diumenge a l’Atlètic) contra el RS Tenis. El Junior i el Club de Campo, líder de la lliga regular, intentaran que la Complutense, vigent campió, no repeteixi títol. L’esdeveniment també comptarà amb competicions infantils i benjamins i de propostes d'oci per als espectadors i visitants.