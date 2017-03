Les paraules de Piqué amb què acusava la llotja del Bernabéu de moure els fils de les imputacions de Neymar i Messi i de fer els ulls grossos amb Cristiano són greus. Perquè públicament no pots denunciar fets sense tenir-ne proves. Afortunadament vivim en un estat on, de moment, tothom és innocent fins que no es demostri el contrari. Per la llotja de Florentino hi passa molta gent però la mateixa que pot passar per les llotges dels principals clubs del món, com la del Barça, sense anar més lluny. Amb una diferència clara, Madrid és la capital de l’estat espanyol i Barcelona no és capital de cap estat, de moment.

Piqué: "No m'agrada veure algunes autoritats al costat de Florentino a la llotja del Bernabéu"

Jo estic convençut que Florentino Pérez no els dona cap tipus d’explicació ni indicació que ataquin el Barça o defensin els seus jugadors. Però tampoc ho necessita. Simplement té controlats tots aquells que ocupen càrrecs decisius i són aficionats al Madrid, i té la deferència de convidar-los a un lloc privilegiat a veure l’equip del seu cor. ¿No ha convidat mai ningú un client al Camp Nou per acabar tancant un bon contracte? Seria més o menys el mateix però a gran escala. Quan convides el teu client al Camp Nou no li estàs dient que a canvi et firmi unes bones condicions, però l’estàs ajudant a prendre la decisió. ¿La culpa, per tant, de qui és: del que es deixa impressionar o del que vol impressionar?

Políticament estem vivint una situació que té molt a veure amb la denúncia de Piqué. Per a segons quins casos no és el mateix que toqui un jutge amb una determinada sensibilitat que un altre amb una sensibilitat molt diferent. Els que poden ser acusats són alguns professionals per la manera com apliquen la llei i jutgen: pel fet que actuïn per fílies i fòbies personals i no per motius objectius.

Culpar Florentino Pérez de tot és el més fàcil. D’acord, ell també porta els seus clients de l’empresa privada a la llotja del Bernabéu i tanca els seus negocis i s’aprofita d’un club que no és seu per un interès personal. Això ja és cosa seva i dels aficionats madridistes. Però jutges, ministres i polítics, no van també al Camp Nou? El problema que hi ha potser és que la gent que mana ni és del Barça ni està gaire a favor de Catalunya. Perquè si fos així segur que també els convidaríem a disfrutar dels gols de Messi.

No confonguem termes. La culpa no la té el president del Madrid, la té la situació que vivim actualment, en què les clavegueres de l’Estat aprofiten tots els mecanismes possibles per dinamitar el procés d’independència de Catalunya. I evidentment el Barça és una arma d’estat molt poderosa.