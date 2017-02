La Fiscalia demana 7 mesos de presó per al jugador de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández

La Fiscalia ha sol·licitat 7 mesos de presó per maltractament al jugador de l'Atlètic de Madrid Lucas Hernández. Aquesta ha estat la petició de la Fiscalia durant el judici ràpid que s'ha celebrat aquest dilluns al Jutjat de Primera Instància número 7 de Majadahonda, a Madrid. La vista va començar el divendres passat, dia en el qual van succeir els fets, però es va suspendre perquè la parella del jugador no hi va poder assistir.

Segons han precisat a l'agència EFE fonts de la investigació, el futbolista i la seva parella van arribar a un acord per no denunciar-se mútuament, però el jutge no ho ha acceptat. Per a ella, hi ha una petició de 4 mesos de presó per un maltractament en l'àmbit familiar. En tots dos casos, el fiscal demana que es mantingui la prohibició durant dos anys d'aproximar-se a menys de 500 metres de l'altra persona, així com del domicili i lloc de treball.

Els fets van passar divendres passat, quan el futbolista matalasser de 20 anys va ser detingut al seu domicili de Las Rozas per la policia local després que la nòvia denunciés una agressió. Tots dos presentaven signes lleus de violència.