El Madrid menys gal·làctic exhibeix la seva millor cara contra l'Eibar i recupera el liderat (1-4)

El Reial Madrid de Zinedine Zidane ha recuperat momentàniament el liderat després de golejar 1 a 4 l'Eibar a Ipurúa. Sense Gareth Bale ni Cristiano Ronaldo a la llista, i amb Toni Kroos, Dani Carvajal i Marcelo a la banqueta, el Madrid ha ofert una de les millors imatges de la temporada, amb un joc col·lectiu generós i aprofitant bé el joc per bandes.

El francès Karim Benzema, molt criticat aquesta temporada pels seus registres golejadors, s'ha vestit de Ronaldo i Bale a la vegada, i ha fet els dos primers gols. James Rodríguez ha marcat el tercer a la mitja hora de joc, mentre Marco Asensio ha rubricat un gran contraatac llançat per Benzema per establir el 0 a 4, caçant una pilota rebutjada pel pal a llançament de James. L'Eibar ho ha intentat fins al final i una centrada de Pedro León des de la banda dreta ha permès a Rubén Peña marcar amb el maluc l'1 a 4 definitiu.

En acabar el partit, el migcampista Casemiro ha estat contundent en les seves declaracions a beIN Laliga. "Si sortim així d'endollats tots els partits, amb la qualitat que tenim, és gairebé impossible perdre", ha sentenciat.

El Madrid tornarà a jugar dimarts, en aquest cas a San Paolo contra el Nàpols per buscar un bitllet per als quarts de final de la Champions. Els conjunt italià, que voldrà remuntar el 3 a 1 de l'anada al Bernabéu, ha superat el Roma per 1 a 2.