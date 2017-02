El Madrid es queixarà a la Lliga per les retransmissions televisives

Fins i tot es posen en dubte les repeticions televisives. Segons 'Marca', el Madrid presentarà una queixa a la Lliga per les retransmissions televisives. Segons aquesta informació, el club que presideix Florentino Pérez se sent perjudicat per les retransmissions que produeix la Lliga i que s'envien als diferents operadors. Dos partits estan en el punt de mira: el d'aquest diumenge contra el Vila-real i el del Camp Nou contra el Barça. El Madrid considera que hi ha jugades que es passen per alt en les repeticions i que, casualment, perjudiquen sempre els interessos madridistes.

La queixa del club blanc serà a l'organisme que presideix Javier Tebas. El Madrid, segons aquestes informacions, lamenta també el to dels comentaristes, que són contraris al conjunt blanc.