74 dies sol al mar: un francès és el més ràpid a fer la volta al món

74 dies, 3 hores, 35 minuts i 46 segons. És el temps que ha tardat Armel Le Cleac'h a fer la volta al món en solitari. Al timó del 'Banque Populaire VIII', aquest francès de 39 anys s'ha convertit en l'home més ràpid a l'hora de creuar el planeta per mar, ja que ha reduït l'anterior rècord en 3 dies, 22 hores i 41 minuts, una marca que també tenia un francès fins ara, François Gabart, de l'any 2013.

Le Cleac'h s'ha endut d'aquesta manera la vuitena edició de la Vendée Globe, més de 50.000 quilòmetres en solitari, des que el 6 de novembre va sortir del port de Les Sables d’Olonne, a França. El francès ha mantingut el liderat des del 3 de desembre i ha arribat a destí per davant del gal·lès Alex Thomson, a qui li falten poques milles per creuar la línia de meta.

L'exigent recorregut de la Vendée Globe s'inicia a França, i voreja posteriorment la península Ibèrica per endinsar-se en l'Atlàntic. Els participants van passar a tocar de Brasil per després virar cap al cap de Bona Esperança, a Sud-Àfrica, i després posar rumb cap a Austràlia, per deixar enrere el cap de Leeuwin i posteriorment Nova Zelanda. Els vaixells s'endinsen després en el Pacífic fins arribar al cap d'Hornos, a Xile, on viren per agafar ja el camí de retorn a Les Sables d'Olonne.

Dels 29 participants, 11 ja han abandonat i el català Dídac Costa lluita per mantenir la quinzena posició. Costa és encara a més de 13.000 quilòmetres d'arribar a França i culminar el seu somni d'acabar la carrera.