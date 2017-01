Maradona: "No he vist res igual a Messi"

Una de freda i una de calenta. Aquest cop Diego Armando Maradona ha defensat amb contundència Leo Messi, sense obrir cap escletxa per als dubtes entorn de la figura del jugador blaugrana. L'exseleccionador argentí, que va dirigir Messi durant el Mundial del 2010 a Sud-àfrica, considera injust que no es valori el futbolista del Barça per "no haver guanyat un Mundial". Segons Maradona no tot es pot mesurar pels Mundials i, a més, aconseguir aquest títol o qualsevol altre depèn de molts factors i no s'ha d'individualitzar.

Les paraules d'elogi cap a Messi han estat generoses. "És un fenomen amb Copa del Món o sense", ha dit a TyC Sports, i ha remarcat que en els seus "56 anys" no ha vist "res igual a Messi".