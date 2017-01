Tristesa a l'Espanyol per la mort de Maria Bosch, una figura lligada al club durant més de 40 anys

Tristesa a l'Espanyol per la pèrdua de Maria Bosch, que durant més de 40 anys va treballar per al club, fent de secretària de direcció. Es tracta d'una figura amb una alta càrrega simbòlica dins de l'Espanyol perquè era filla de l'exjugador i extècnic Crisanto Bosch, conegut com a Tin Bosch.

El club blanc-i-blau ho ha anunciat aquest matí a través d'un missatge a les xarxes socials.

La tristor ens supera. Ens ha deixat Maria Bosch, filla del mític Tin, exsecretària de Direcció del #RCDE i tota una institució al club. DEP pic.twitter.com/wFj3qD0pzv — RCD ESPANYOL OFICIAL (@RCDEspanyol) 16 de gener de 2017

La història de la Maria és una de les històries més boniques del futbol català. Una família que viu al camp de l'equip del seu cor. Una família que forma part de la història de l'Espanyol.

Crisanto Bosch, conegut per tots com Tin, va ser un dels millors jugadors espanyols els anys 30. De fet, el 1934 va convertir-se en un dels primers catalans en jugar un Mundial de futbol, acompanyat de Ricardo Zamora o Martí Vantolrà. Bosch va ser amb aquella Espanya que va derrotar el Brasil i va caure contra la Itàlia de Mussolini, a Itàlia, en un partit que es va haver de repetir i va ser una batalla campal. Era un jugador respectat i admirat. Aquell mateix 1934 va néixer la Maria.

Tin Bosch era un home de club. Tant, que vivia al famós Xalet de Sarrià, aquella Masia situada al Gol sud del vell estadi blanc-i-blau, just darrera la porteria. Tin Bosch i la seva dona, l'Encarna, vivien al Xalet, on residien jugadors joves que eren de fora de Barcelona. L'Encarna els cuinava o netejava la roba. En Tin els cuidava, els aconsellava o estirava les orelles. Al Xalet, imatge icònica del futbol català d'abans de la guerra, van néixer les tres filles del matrimoni: la Margarita, l'Encarna i la Maria.

La Maria va explicar com el 1936, amb l'inici de la Guerra Civil, el seu pare va ser un dels tres treballadors del club que va negar-se a donar a milicians anarquistes els llistat de socis del club per protegir aquells que eren de dretes. Bosch de fet, es va endur a casa molta documentació, la va amagar, i va negociar amb les autoritats en temps de guerra per protegir el patrimoni del club. Després de la guerra va ser entrenador i finalment, responsable del camp del Sarrià, on ja no vivia doncs el Xalet va ser enderrocat per fer grans les graderies.

La Maria, qui va sortir a fer el servei d'honor el dia que el seu pare va rebre un homenatge amb un partit amistós a Sarrià, va treballar durant 42 anys al club, treballant als despatxos. La figura de la Maria era estimada per tothom qui va treballar a l'Espanyol, fent les hores que calia ordenant els papers de fitxatges o operacions comercials. Es va jubilar el 1997, després de viure finals de Copa, descensos, ascensos i el canvi a l'estadi Olímpic Lluís Companys. A Cornellà-El Prat ja va anar-hi com aficionada.

Amb la mort de la Maria Bosch l'Espanyol acomiada una d'aquelles persones d'altres èpoques que van entregar el seu cor a un club de futbol com si fos una família, i no pas una feina. La Maria i la seva mare van plorar quan Sarrià va ser enderrocat, enduent-se com a rècord la placa que hi havia al tunel de vestuaris dedicada al seu pare. Llavors, el Xalet ja no hi era, enderrocat el 1954. També havien plorat quan va ser enderrocat. De fet, la Maria va explicar com aquell dia van haver de treure la seva àvia aixecant la poltrona on sempre era asseguda. Es negava a marxar de la seva casa. La família Bosch forma part de la història de l'Espanyol. I l'Espanyol plora la mort de la Maria.