Qui va matar Donato Bergamini?

El futbol italià registra una frapant llista de joves jugadors morts a la carretera: debutants en equips humils, fills de llegendes (Niccolò Galli, figlio d’arte de l’exporter del Fiorentina i el Milan Giovanni Galli), companys de figures mundials (Vittorio Mero, mort quan jugava al Brescia de Guardiola i Baggio) o fins i tot protagonistes de gestes recollides en bestsellers (Danilo di Vincenzo i Filippo Biondi, futbolistes del Castel di Sangro retratat per Joe McGinniss). Però de cap d’aquests accidents es va reobrir la investigació 27 anys després de produir-se. En canvi, per a Donato Bergamini encara es reclama justícia.

Bergamini va ser trobat mort el 18 de novembre del 1989 en una carretera prop de Cosenza, ciutat calabresa on jugava. Durant més de dues dècades, es va validar la hipòtesi del suïcidi: Bergamini, de 27 anys, s’hauria llançat a l’asfalt en el moment que passava un camió de gran tonatge. El relat indueix a creure que, com que era un dia de pluja, el cadàver del jugador s’hauria localitzat esclafat i cobert d’aigua i fang, però no només no va ser el cas sinó que alguns objectes que Bergamini duia posats en el moment de la seva mort (les sabates, la cadena i el rellotge) estaven gairebé intactes. La família mai va acceptar aquesta hipòtesi, però no va ser fins al 2011 que, després de la pressió efectuada també pels tifosis del Cosenza, el cas es va reobrir. Fins aleshores, només s’havien difós rumors: que si Bergamini havia comprat un cotxe amb doble fons al maleter, que si la ‘Ndrangheta l’obligava a transportar droga, que si tot derivava d’una disputa sentimental amb la seva exparella, que l’acompanyava en l’instant del teòric suïcidi. Amb més i millors mitjans que vint anys enrere, la policia científica de Messina va determinar que el cos de Bergamini ja era inert quan el camió el va envestir. El 2013 la Fiscalia de Cosenza va imputar Isabella Internò, antiga companya sentimental del jugador, per participació en homicidi. Hi havia molts caps que no lligaven en la seva declaració i en les investigacions anteriors, però el cas es va arxivar de nou per falta de proves concloents.

La família Bergamini no es vol resignar a no tenir clar què va succeir. A finals d’abril, el fiscal de l’estat de Cosenza va tornar a reobrir el cas. Si, malgrat les inconsistències, es va certificar que Donato no es va suïcidar, cal aclarir definitivament la causa real de la seva mort. Caldrà exhumar el seu cadàver i l’exparella i el camioner tornen a estar investigats. El fiscal va assegurar a la RAI: “Just en acabar el funeral, Michele Padovano [company de Bergamini al Cosenza] va dur Isabella a casa d’ella. El van convidar insistentment a entrar-hi i s’hi va trobar una festa amb dolços i tot. Una festa el dia del funeral”. Per què?