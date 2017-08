Adel Mechaal, finalista dels 1500 m

La final dels 1.500 m tindrà un representant català: Adel Mechaal. L'atleta de Palamós va competir amb molt de coratge en la seva semifinal i, amb el cinquè millor temps de la seva sèrie (3:40.60), es va garantir la plaça per a la final de diumenge (21.30 h, Teledeporte). El seu crono va ser el setzè més ràpid d'uns finalistes que van sorgir, sobretot, de la segona semifinal. El millor temps el va marcar el txec Jakub Holusa (3:38.05).

Després de la prova, Mechaal estava radiant. Molt satisfet. Sobretot, per haver evitat la caiguda, encara que vagi haver de perdre algunes posicions quan alguna empenta i cop de colze per guanyar espai el van fer recular. "Les carreres tan tàctiques no m'agraden, perquè pot haver-hi una caiguda i se te'n va tot l'any a terra", ha comentat als companys de Teledeporte, a peu de pista.

I va ser una carrera realment tàctica. A Mechaal no li interessava que fos lenta, i en va sortir amb un pla clar: "La meva intenció era veure qui tirava en el primer 400 m. En veure que no hi anava ningú, m'he posat jo al davant per intentar apujar el ritme [va passar primer el 800 m, amb un temps de pas de 2:03.92]. Però anava mirant, a veure si m'avançava algú per agafar-li l'esquena. A l'última recta, hi ha hagut una mica de cops, però hem aguantat bé", va analitzar.

Hi va haver dues claus per a Mechaal. La primera, la seva capacitat de recuperació. "Jo d'un dia per l'altre em recupero bé, i sabia que a algú li picarien les cames". El palamosí va defensar que, si bé en una carrera "pot passar de tot", en una competició "a tres carreres, s'ha d'estar molt fort". I ell hi està. Sobretot, mentalment. I aquesta és la segona clau. Mentre esperava que li fos retirada la sanció per dopatge, Mechaal ha optat per afegir cites al calendari, per no deixar de competir. "Fins i tot he competit en excés. Però la part bona és que, a diferència d'altres anys, quan a la càmera d'espera veig la gent que veia per la televisió i que abans veia molt superiors a mi, ara no m'espanten. Com que ja m'hi he anat enfrontant, intento competir de tu a tu contra ells".

És el que va intentar aquest divendres, que li va sortir rodó. Diumenge serà el gran dia.

540x306 Schippers s'imposa a Ta Lou i Miller-Uibo / MATTHIAS HANGST / GETTY Schippers s'imposa a Ta Lou i Miller-Uibo / MATTHIAS HANGST / GETTY

Schippers s'imposa als 200m

En l'última prova del dia, l'holandesa Dafne Schippers, que només va poder ser tercera a la final dels 100m, s'ha tenyit d'or. La velocista, amb el seu millor temps de la temporada (22.05) s'ha imposat a l'ivoriana Carie-Josée Ta lou (22.08) i a l'atleta de Bahames, Shaunae Miller-Uibo (22.15).

Als 3.000m tanques, victòria per a la nord-americana Emma Coburn, que ha vençut a la seva compatriota, Courtney Frerichs i a la keniana Hyvin Kiyeng Jepkemoi.

Al llançament de martell, ha guanyat el polonès Pawel Fajdek, amb una millor marca de 79.81m. S'han quedat curts Valeriy Pronkin (78.16) i Wojciech Nowicki (78.03), que pugen al podi.

En l'altra final del dia, la de longitud femenina, la nord-americana Brittney Reese s'ha imposat a les rivals amb un millor salt de 7.02 metres. Segona ha estat la russa Darya Klishina (7.00m), que competeix sense bandera, i Tianna Bartoletta (6.97m).