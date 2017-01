Estira-i-arronsa entre Kilian Jornet i la Federació Internacional d'Esquí de Muntanya

Els atletes i la Federació Internacional d'Esquí de Muntanya fa temps que mantenen un pols que aquest cap de setmana, durant la disputa de la segona prova de la Copa del món, ha pujat de to. Dissabte l'italià Damiano Lenzi va acabar primer la prova individual, seguit de Kilian Jornet i de Matteo Eydallin. L'italià va guanyar per tan sols uns pocs segons, però uns minuts més tard, la Federació Internacional d'Esquí de Muntanya (ISMF) anunciava que sancionaven Lenzi perquè, segons ells, havia comès una infracció en una transició i, per tant, donaven el triomf a Jornet.

Lenzi assegurava que la sanció no era justa, ja que ell deia que s'havia ajustat les fixacions dins de la zona marcada i que un cop fora només havia comprovat si estaven ben tancades. Segons Jornet, que ha publicat al seu perfil de Facebook un escrit explicant la situació i donant la seva opinió, la situació no era "clara" i, per tant, tant ell com Eydallin com Lenzi van decidir no anar a la cerimònia del podi, coneguda com a "Cerimònia de les flors", a l'espera de veure el vídeo per sortir de dubtes sobre l'actuació de l'italià.

"Estan començant a construir la casa per la teulada" Kilian Jornet Atleta

Al vídeo, segons les paraules de Jornet, es veu que Lenzi s'ajustava les fixacions dins de la zona marcada i, per tant, l'italià no havia de rebre la sanció. Va ser llavors quan la ISMF, que va reconèixer que Lenzi no hauria d'haver estat sancionat, va decidir desqualificar els tres atletes per no haver aparegut a la cerimònia. Jornet explica que des de la federació els van demanar "no fer massa soroll sobre la situació" però ell afegeix: "Acceptem la desqualificació, però quan certes coses no funcionen des de fa temps, és precís fer-les públiques".

Per a l'atleta de la Cerdanya, darrere de totes aquestes actuacions està la decisió de la ISMF de convertir l'esquí de muntanya en un esport olímpic. Segons ell, és per això que ara volen complir la normativa al peu de la lletra. "Estan començant a construir la casa per la teulada", afegeix Jornet, que explica que fa "cinc o sis anys" que viuen aquest tipus de situacions. "Un dels àrbitres està pagat per la FFME (Federació Francesa de Muntanya) i és àrbitre internacional al mateix temps, prenent decisions parcials", comenta.

"L'esport ha passat a tenir regles poc lògiques, regulacions complicades i curses més curtes i menys interessants" Kilian Jornet Atleta

A banda, el català també apunta que la ISMF ha arribat a un acord amb l'empresa de màrqueting InFront (propietat de Wan Jianlin, un dels homes més rics de la Xina i propietari, entre d'altres, d'una part de l'Atlètic de Madrid) amb la intenció de fer un salt endavant per atraure més seguidors. "L'esport ha passat a tenir regles poc lògiques, regulacions complicades i curses més curtes i menys interessants. La ISMF ha venut els drets a una empresa, però les televisions no volen pagar un alt preu per emetre imatges de la competició, així que els pocs minuts que hi havia abans als mitjans ara han desaparegut", afegeix.

L'atleta comenta que ja han fet arribar aquestes queixes a la federació, però que no han notat cap canvi. " Només hem rebut paraules, però no canvis de regles ni d'àrbitres, pel que creiem que el millor ara és fer pública aquesta situació". El català tanca el seu comunicat avisant que "si la Copa i el Campionat del Món segueixen aquest camí d'autodestrucció", buscarà altres "grans curses" per participar, com ara "la Pierra Menta, la Mezzalama o Rutor".