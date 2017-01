Javier Fernández, a la recerca del seu cinquè or consecutiu als Europeus de patinatge artístic

260x366 Javier Fernández / PERE VIRGILI Javier Fernández / PERE VIRGILI

Aquest dimecres arrenca l' Europeu de patinatge artístic a Ostrava, a la República Txeca, on Javier Fernández hi arriba amb la intenció de revalidar el títol que ha aconseguit els últims quatre anys. Si ho aconsegueix, és a dir, si guanya el seu cinquè or, igualarà una fita que fa 43 anys que ningú aconsegueix. L'eslovac Ondrej Nepela va ser l'últim patinador capaç de guanyar cinc anys seguits (de 1969 a 1973) el títol europeu i des de llavors, ningú ha pogut igualar aquest rècord.

Fernández té doncs a les seves mans l'oportunitat de seguir fent història. El madrileny debutarà en la competició el divendres 27 de gener a partir de les 11:15 hores (hora catalana) amb la ' Malagueña' en el programa curt i acabarà la seva participació dissabte, a partir de les 17:50 hores (hora catalana) amb la disputa del programa lliure amb una barreja de tres cançons d' Elvis Presley: 'Trouble', 'Fever' i 'Jailhouse Rock'.

A priori, el patinador madrileny ho té tot de cara per revalidar el títol, tot i que els seus principals rivals seran els russos Mikhail Kolyada i Maxim Kovtun, el txec Michal Bezina i els israelians Alexey Bichenko i Daniel Samohin.

Pel que fa a la categoria femenina, Espanya està representada per Valentina Martos, una jove patinadora de 16 anys que es va classificar per a l'Europeu després de guanyar el campionat estatal, celebrat a Vielha.

Els horaris de la competició, que es podrà veure per Teledeporte, són els següents:

Dimecres 25 de gener

11:00 h Curt femení

18:45 h Curt parelles

Dijous 26 de gener

12:00 h Curt dansa

19:00 h Lliure parelles

Divendres 27 de gener

11:15 h Curt masculí

18:00 h Lliure femení

Dissabte 28 de gener

13:30 h Lliure dansa

17:50 h Lliure masculí

Diumenge 29 de gener

14:30 h Gala d'exhibició