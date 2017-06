"Junts fem camí a la Xina": el CPA Girona engega una campanya per recollir diners per anar al Mundial

El Club Patinatge Artístic Girona, subcampió en la modalitat de grups grans de xou de patinatge artístic, ha engegat una campanya de micromecenatge per recollir diners per tal de poder disputar el Mundial de patinatge artístic que se celebra aquest mes de setembre a Nanjing, a la Xina.

El club gironí, que necessita més de 6 0.000 euros per cobrir les despeses del desplaçament, ha iniciat una campanya a través de la plataforma Sporsonto des d'on pretén recaptar 23.800 euros en un mes i poc. "Junts fem camí a la Xina", diuen les patinadores, que per poder aconseguir cobrir aquest pressupost ha planificat, també, tot un seguit d’activitats com festes, sopars, gales, tallers i venda de diferents articles promocionals.

540x306 Les patinadores del CPA Girona / CPA GIRONA Les patinadores del CPA Girona / CPA GIRONA

"Tot el club s’ha bolcat en aquest projecte i tant les patinadores com les seves famílies s’han mobilitzat de valent per anar fent caixa de mica en mica", indiquen des de l'entitat gironina.