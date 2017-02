Kilian Jornet es penja la medalla de plata en la prova individual del Mundial d'esquí de muntanya

Kilian Jornet ha aconseguit aquest divendres la medalla de plata en la prova individual dels Mundials d'esquí de muntanya. L'atleta català era la primera opció de medalla per a la delegació espanyola, i no ha fallat. Jornet i Damiano Lenzi han anat junts gairebé durant tota la prova, però finalment l'italià ha aconseguit l'or. La medalla de bronze ha estat per a l'alemany Anton Palzer.

El Mundial d'esquí de muntanya se celebra des d'avui i fins al 2 de març a la regió d'Alpago i Piancavallo, al nord d'Itàlia. Aquest divendres, per a la prova individual, els atletes han hagut de salvar uns 1.800 metres de desnivell positiu entre els cims de Tremol i Colombera, a la regió d'Alpago.