Kilian Jornet torna a coronar l'Everest i ara, en tan sols 17 hores

Ho ha tornat a fer. Kilian Jornet, en una nova gesta, ha fet el cim de l'Everest de nou. I com ja va fer la setmana passada, ho ha fet per la cara nord en estil lleuger, sense oxigen artificial. Aquest cop, en comptes de sortir des de monestir de Rombuk, ho ha fet des del Camp Base Avançat (6.500 metres) i des d'allà ha trigat tan sols 17 hores (9 menys que diumenge passat, quan va sortir des de 5.100 metres) a fer cim.

Kilian Jornet summited Mount Everest twice in a week without using supplemental oxygen from ABC in 17 hours

