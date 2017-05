Núria Picas comença l'atac al Makalu

Després de quatre setmanes d'aclimatació, Núria Picas comença l'atac al seu primer 8.000, el Makalu. Durant aquests dies a la zona, Picas ha fet un 'trekking' per l'Everest per tal d'arribar en les millors condicions al camp base del Makalu.

Segons la previsió meteorològica que té la catalana, aquest dissabte, 20 de maig, hi haurà una finestra de bon temps que li hauria de permetre fer el cim. Així doncs, Picas, juntament amb de Xavi Batriu, ha començat l'atac aquest dimecres: la idea és arribar aquest dimecres al camp 2 (a 6.600 metres); dijous al camp 3, conegut com Makalu La (a 7.400 metres); divendres al camp 4 (7.800 metres), i dissabte fer el cim (8.463 metres). La seva ascensió es pot seguir en directe des d' aquí.

" El més important de tot és el camí, no la fita. Sí que ens fa molta il·lusió, però en el que hem de pensar és a tornar sans i estalvis a casa. L'experiència que portem aquí i la que falta per experimentar ens ha omplert molt. Tenim moltes coses per explicar i la veritat és que de moment n'estem molt satisfets; falta la cirereta del pastís, que el pròxim 20 de maig esperem aconseguir i poder explicar", diu Núria Picas, il·lusionada a aconseguir el seu primer 8.000.