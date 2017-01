Patriots i Falcons: els dos finalistes que jugaran la Super Bowl

Els New England Patriots i els Atlanta Falcons han complert amb els pronòstics d'equips favorits per arribar a la Super Bowl de la Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL) després de proclamar-se campions de les respectives conferències: l'Americana (AFC) i la Nacional (NFC).

Els primers que s'han classificat per al partit (que es disputarà el diumenge 5 de febrer) han estat els Falcons, que, amb el seu passador estel·lar Matt Ryan han destrossat els Green Bay Packers en superar-los per 44-21. Així, els Falcons disputaran per segon cop en la història la Super Bowl com a campions de la NFC.

Per la seva banda, els Patriots també han atropellat (36-17) els Pittsburgh Steelers i jugaran per setè cop la Super Bowl sota la direcció de l'entrenador Bill Belichick i el mariscal de camp estel·lar Tom Brady.

Tots dos equips han tingut l'avantatge de camp i han decidit els triomfs amb el poder de les seves ofensives que s'han imposat a les defenses rivals.

El gran duel entre els Patriots i els Falcons, el primer de la història entre els dos equips, es jugarà el 5 de febrer i tindrà com a escenari el NRG Stadium de Houston. El món de les apostes de Las Vegas ja dona els Patriots com els favorits al triomf amb tres punts d'avantatge sobre els Falcons.