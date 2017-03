El vídeo que has de mirar si corres la Zurich Marató de Barcelona

La Zurich Marató de Barcelona d'aquest diumenge superarà per segon any consecutiu els 20.000 participants. La participació femenina supera les 4.000 corredores, assoleix un rècord històric i arriba al 20% dels inscrits. Els corredors estrangers representen el 50% del total.

540x306 Recorregut de la Zurich Marató de Barcelona Recorregut de la Zurich Marató de Barcelona

Des de les de les 8.15 fins a les 11.15 hores TV3 emetrà la cursa. Arcadi Alibés acompanyat dels atletes Marcel Zamora i Rosa Morató, i Enric López Vilalta, que anirà amb una moto dins de la cursa, en faran el seguiment.

"Si correu el marató recordeu que Barcelona no és una ciutat plana i que, per tant , la major part del desnivell es concentra en la primera part de la prova. Per tant, si feu un temps per sobre de les vostres marques a la mitja marató, no desespereu , és el normal . En la segona part de la cursa segur que el milloreu", recorda Cristian Llorens , director tècnic de la Zurich Marató de Barcelona.