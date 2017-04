La campiona olímpica de marató Jemima Sumgong dona positiu per EPO en un control sorpresa

L'atleta Jemima Sumgong, que l'any passat es va convertir en la primera dona kenyana que guanyava l' or olímpic en marató, ha donat positiu per EPO en un control sorpresa realitzat per l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme (IAAF). El màxim organisme que regula l'atletisme ha dit en un comunicat que "pot confirmar que aquesta setmana s'ha iniciat un cas de violació de les regles antidopatge relacionat amb Jemima Sumgong".

"L'atleta ha donat positiu per EPO després d'un anàlisi sorpresa realitzat per la IAAF a Kenya", ha destacat l'organisme. "Això és part d'un millorat programa de proves de la IAAF fora de les competicions dedicat a corredors d'elit de marató que està sent recolzat pel grup Abbott World Marathon Majors", ha afegit.