Més seguretat per als ciclistes

En deu anys s'ha passat d'un total de 2.520 accidents amb ciclistes implicats a Espanya l'any 2006, als 7.186 de l'any passat, segons les dades que la Direcció General de Trànsit (DGT) va fer públiques la setmana passada. En dades del Servei Català de Trànsit, s'aprecia un augment igualment elevat: si l'any 2005 es van comptabilitzar 732 accidents amb bicicleta, l'any 2015 la dada ja pujava als 1.856.

Arran de la cadena d'accidents mortals en diferents punts de la geografia espanyola, la DGT va convocar una reunió urgent per aprovar un pla especial de protecció i seguretat per a vies ciclistes, arran de l'augment de la sinistralitat de les últimes setmanes. La trobada va confeccionar un seguit de mesures que s'afegiran a les que ja s'estaven aplicant des del Ministeri d'Interior, i que tenen per objectiu, reduir uns accidents que van en augment i que concentren el 83% de les seves morts en vies interurbanes.

7.186 Accidents En deu anys, gairebé s'han triplicat els ciclistes accidentats en carretera.

Les mesures que va anunciar el ministre d'Interior Juan Ignacio Zoido anaven en tres línies d'actuació: la millora de les senyalitzacions en determinades vies; més presència policial, tant a efectes de gestió de la mobilitat com per elevar els controls d'alcoholèmia, i intensificar les campanyes de conscienciació.

Millorar la senyalització de les vies

El Ministeri d'Interior i la DGT tenen la intenció de senyalitzar 49 noves rutes ciclistes segures. Actualment ja n'hi ha 56. En aquestes carreteres hi ha limitacions de velocitat en dies i horaris concrets, i en trams definits.

També s'activarà l'ús dels panells de missatge variable els caps de setmana per informar els conductors de la possible presència de ciclistes i se'ls recordarà que s'ha de deixar una distància de seguretat mínima d'un metre i mig.

Més control policial

S'iniciarà un pla especial de vigilància, per mitjans aeris i terrestres, per protegir els ciclistes, i també s'augmentarà la presència de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil en aquelles vies secundàries amb més presència de ciclistes els camps de setmana.

En aquest sentit, s'incrementaran els controls d'alcohol i drogues a les carreteres, els matins de dissabte i diumenge en carreteres convencionals. Se'n faran més de 100.000 d'alcohol i 30.000 de drogues. També s'ha informat que s'actuarà amb més contundència sobre els conductors reincidents en sancions per alcohol o drogues, a qui se'ls retirarà el carnet de conduir.

Més conscienciació

La DGT vol que tothom tingui clara la normativa relativa a la seguretat dels ciclistes. Des de l'abril, té en marxa la campanya 'Ànimes Ciclistes', que apel·la a la conducció responsable i a la convivència de tots els usuaris de la via, a partir del testimoni de familiars dels 58 ciclistes morts en carretera.

En paral·lel, la DGT analitzarà en profunditat els accidents, per poder-ne extreure conclusions més concretes sobre la tipologia, les causes o els trams més perillosos. També s'activaran experiències-pilot amb mesures innovadores, amb senyalitzacions intel·ligents o marques de separació del metre i mig obligatori.

El Servei Català de Trànsit té diversos dossier tècnics específics sobre la bicicleta com a vehicle habitual i en relació a la convivència d'aquest vehicle amb la resta d'usuaris en l'entorn urbà, però són antics (del 2004 i 2006).