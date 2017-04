Mor el ciclista Michele Scarponi en un accident de trànsit

El ciclista italià Michele Scarponi ha mort aquest dissabte als 37 anys d'edat en un accident de circulació durant un entrenament als carrers de la zona d'Ancona (Marques, centre d'Itàlia). Scarponi, de l'equip Astana i guanyador del Giro el 2001, havia sortit de la seva residència al poble de Filottrano per entrenar-se passades les vuit del matí i ha estat atropellat per un camió a la cruïlla de dos carrers, segons han informat fonts de la policia local a EFE.

La policia també ha explicat que els serveis d'emergència han portat el cos del ciclista a l'hospital regional Torrette i que el conductor del vehicle, de 57 anys i que viu a Filottrano, serà acusat d'homicidi per accident de trànsit. "Michele ha mort aquest matí durant un entrenament. És una tragèdia massa gran perquè es pugui escriure. Hem perdut a un gran campió i a un noi especial, que sempre somreia . Era un símbol per al grup Astana ", ha explicat el seu equip en un comunicat. Scarponi, que tenia una dona i dos fills petits, havia estat elegit capità d'Astana per al proper Giro d'Itàlia, del 5 al 18 de maig, després de la retirada del seu compatriota Fabio Aru.