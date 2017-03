El Movistar guanya la crono i José Joaquín Rojas se situa líder de la Volta

El Movistar s'ha endut aquest dimarts la contrarellotge per equips corresponent a la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya amb un temps de 48 minuts i 55 segons, fet que ha col·locat José Joaquín Rojas com a líder de la prova.





La contrarellotge, que segons els pronòstics pot començar a definir els favorits per emportar-se la ronda catalana, s'ha disputat sobre un recorregut de 41,3 quilòmetres pels voltants de la localitat de Banyoles ( Girona ) i ha situat Alejandro Valverde ( Movistar ) com a favorit per endur-se la ronda catalana abans de les etapes de muntanya.



L'equip espanyol ha estat 2 i 46 segons més ràpid que el BMC i l'Sky , segon i tercer respectivament. El Trek Segafredo d' Alberto Contador, quart millor temps, ha perdut 1 minut i 15 segons respecte l'equip vencedor.