Nairo Quintana no aconsegueix retallar temps a Tom Dumoulin al Giro

Tejay van Garderen ha superat el basc Mikel Landa i ha guanyat una 18a etapa del Giro d'Itàlia en què Nairo Quintana no ha aconseguit retallar retallat temps a Tom Dumoulin , líder de la classificació.



