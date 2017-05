Tom Dumoulin és el nou líder i Nairo Quintana aguanta

Després de la jornada de descans de dilluns, Tom Dumoulin (Sunweb) es va vestir ahir amb la maglia rosa en la desena etapa del Giro d’Itàlia. El ciclista neerlandès, amb un temps de 50 min i 37 s, es va imposar en la contrarellotge individual de 39,8 quilòmetres entre Foligno i Montefalco.

El principal dubte d’ahir era saber quant temps cediria Nairo Quintana (Movistar), campió del Giro del 2014 i que havia donat un cop d’autoritat diumenge en guanyar la novena etapa -152 quilòmetres entre Montenero di Bisaccia i el Blockhaus- per davant de Thibaut Pinot (Francaise) i del mateix Dumoulin, a 24 segons. Finalment, van ser 2 min i 53 s els que va perdre Qunitana respecte del neerlandès de Sunweb. “La meva crono ha sigut una mica pitjor del que esperava. Dumoulin ha volat, és un especialista. Serà el meu rival més perillós a partir d’ara”, va sentenciar el colombià, que ara s’haurà de jugar el Giro a les jornades de muntanya.

Dumoulin, un any després

Amb la victòria, Dumoulin se situa líder de la general i confirma que passa per un molt bon moment, que ja havia deixat entreveure amb una gran actuació diumenge en l’ascens al Blockhaus. “La diferència és bona, però Quintana és millor escalador i pot passar qualsevol cosa l’última setmana”, va dir ahir un Dumoulin content per, un any després, tornar a vestir la maglia rosa. El neerlandès lidera el Giro amb un temps total de 42 h, 57 min i 16 s seguit de ben a prop per Quintana (a 2 min 23 s), Bauke Mollema (a 2 min i 38 s), Thibaut Pinot (a 2 min 40 s) i el vigent campió, Vincenzo Nibali (a 2 min 47 s).

El duel Dumoulin-Quintana queda obert. Avui es disputa l’onzena etapa entre Florència i Bagno di Romagna, de 161 quilòmetres.