Valverde: “Aquestes arribades em van a la perfecció”

El murcià ha estat el més ràpid del grup d'una vintena de favorits que han arribat destacats a l'últim quilòmetre, però no n'ha tingut prou en desbancar del liderat a l'americà Tejay Van Garderen (BMC), que és líder amb 41 segons sobre el seu company Samuel Sánchez, 44 amb Geraint Thomas (Team Sky), 45 sobre Valverde, 49 sobre Chris Froome (Team Sky) i 1 minut i 13 segons amb Alberto Contador (Trek-Segafredo).

“Ha estat una etapa molt ràpida a la part inicial fins que s'ha fet l'escapada, i els últims 50 quilòmetres també han estat rapidíssims. A la pujada final, Sky ha posat un ritme bastant fort, però l'equip m'ha portat genial, sobretot Marc Soler ha controlat la part final a la perfecció”, ha dit sobre el jove vilanoví, cada cop més sòlid i actualment brillant 6è lloc a la general, a 1 minut i 10 segons del liderat amb els seus 23 anys.

“Pràcticament només m'he hagut de preocupar d'esprintar. Aquestes pujades em van molt bé. Ara, haurem d'anar dia a dia. Primer passar el dia de demà, i després veure com estem a Lo Port, que serà un final molt dur. Prefereixo no opinar més del que va passar ahir. Allà estan les imatges, i nosaltres sabem que van ser els que vam guanyar la crono”, ha dit sobre la decisió final del jurat internacional d'atorgar l'etapa a l'equip BMC, després de penalitzar amb 1 minut a Movistar per les empentes considerades d'ajuda entre corredors.

Per la seva banda, el nou líder Van Garderen ha assegurat que “tot es decidirà a la cinquena etapa, a Lo Port, perquè en un port tant dur pot passar de tot”, ha dir sobre l'arribada en altura al Mont Caro tortosí.