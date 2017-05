Nibali aprofita la descomposició de Dumoulin a l'etapa reina i agita el Giro

"El Giro segueix obert, encara pot passar de tot", deia Vincenzo Nibali abans de l'etapa reina de la gran volta italiana, de 220 quilòmetres. I el Tauró de Messina ha sacsejat el Giro, amb un triomf d'etapa (6 h 24 min 22 s) que li ha permès retallar gairebé dos minuts a Tom Dumoulin. L'holandès, però, conservarà la 'maglia rosa' malgrat el patiment d'haver hagut de superar diversos problemes intestinals durant l'ascens a l'últim port. Tot i l'esforç, el corredor de l'equip Sunweb ha perdut bona part del marge que portava i ara té Nairo Quintana a 31 segons i a 1:12, a Nibali. El francès Thibaut Pinot cau fins a la quarta posició, a 2:38 del líder.

"Serà un dia de molt de patiment, m'atacaran tots els rivals", anunciava durant la jornada de descans Dumoulin, conscient del que li venia.

Però l'holandès no esperava els problemes extres, que l'han obligat a aturar-se per defecar en un moment clau de l'etapa. Tot i que en un primer moment semblava que el grup capdavanter respectaria el líder, Nibali ha accelerat. El ciclista de l'equip Bahrein-Merida, que portava un 38-30 en el desenrotllament, se les ha hagut amb Quintana, a qui demanava relleu per marcar ritme en la pujada. En el descens, l'italià s'ha escapat amb Mikel Landa, a qui ha derrotat en l'esprint final.