La crono decidirà un Giro encarat a Dumoulin

Falten 29,3 quilòmetres per creuar la meta a Milà i tancar el Giro del centenari, i hi ha sis corredors separats per només un minut i mig a la classificació general. És el temps que distancia el líder, Nairo Quintana, que ahir va poder defensar la maglia rosa a les rampes de Foza, i l’italià Domenico Pozzovivo, l’últim d’aquest grup de sis que mirarà de resoldre el podi a l’última etapa, una contrarellotge individual que unirà Monza i Milà. “Necessitàvem més de dos minuts d’avantatge per anar tranquils, però no els hem aconseguit. Dumoulin hauria de guanyar”, deia amb sinceritat i serenor Eusebio Unzué, mànager de Movistar. L’equip de Quintana assumeix que els 53 segons que separen el colombià de Tom Dumoulin seran insuficients per pujar al primer graó del podi. De fet, poden ser fins i tot un marge massa curt perquè acabi quedant entre els tres primers, on l’amenacen el francès Thibaut Pinot, guanyador de l’etapa ahir i a 43 segons, i l’amfitrió Vincenzo Nibali, a 39.

Però totes les travesses del Giro apunten a l’holandès de l’equip Sunweb, que ja va guanyar l’anterior crono a la desena etapa. Aquell dia, amb un recorregut accidentat de 40 quilòmetres, Dumoulin va treure 2:53 de diferència a Quintana. Dels favorits, Nibali va ser qui s’hi va poder apropar més, però va arribar a més de dos minuts (2:07), com Zakarin (2:19), Pinot (2:42) o Pozzovivo (3:07). Ahir tots ells van intentar tensar la corda per esgarrapar segons, especialment amb un repartiment d’atacs quan quedaven 23 quilòmetres per acabar l’etapa, però més enllà de la batalla pel triomf, no van poder obrir mai prou forat contra un Dumoulin que gestionava el ritme i l’avantatge general. Finalment, i després d’un últim canvi de ritme de Pozzovivo, Pinot va imposar-se a Zakarin i Nibali.