Com controla Kilian Jornet les condicions meteorològiques per intentar l'atac a l'Everest?

Kilian Jornet ha marxat de nou fins a l'Himàlaia, on aquest mes de maig tornarà a intentar fer el cim de l'Everest. Malgrat que al cim només hi pujaran ell i el càmera, Sébastien Montaz-Rosset, darrere d'aquesta petita expedició hi ha molta gent treballant, no tan sols des del terreny, també des de casa. És el cas de Gabi Pérez, el meteoròleg que els ajuda a saber quin temps farà i, per tant, que els dona pistes per saber quin dia poden tenir una finestra de bon temps per intentar atacar el cim.

"Hi Gabi, how are you? Can we climb Everest today?"

"Tinc dos treballs", explica Pérez. El primer, la predicció meteorològica. "Utilitzo models que executo a mida", comenta. "Faig zoom sobre el punt que ens interessa, fins i tot puc veure la variació de la muntanya, l'orografia", afegeix. Amb aquests models, Pérez va la previsió meteorològica de diversos dies, per tal que Kilian Jornet i Montaz-Rosset puguin començar a preveure quin dia podran intentar atacar el cim de l'Everest.

L'altra feina de Pérez és la de " vigilància". "Treballo des d'aquí però el meu cap està allà", indica. "Estic treballant 24 hores centrat en el lloc, en el temps i en ells i, si cal, els alerto si hi ha possibilitats de precipitació molt forta o el pas d'un sistema tropical per la zona que els pugui provocar problemes", comenta el meteoròleg.

"La idea de la meva feina és ajudar-los a prendre decisions" Gabi Pérez Meteoròleg

Per alertar-los, Pérez els envia un SMS al seu satèl·lit. "Codifico aquesta informació amb un codi que tenim que ells interpreten", diu. De fet, quan van anar-hi l'agost passat - quan van haver de tornar a casa abans d'hora perquè les condicions meteorològiques els van impedir intentar fer cim-, Pérez explica que era l'època del Montsó i, en aquesta zona "pot haver-hi precipitacions fortes puntualment, però sobretot poden ser persistents durant dies i l'acumulació de neu pot ser important", diu Pérez. "Cal estar pendent de tot això. La idea de la meva feina és ajudar-los a prendre decisions. Una possibilitat d'atac al cim... en aquest moment els dono la informació el més precisa possible", comenta. La idea és " minimitzar riscos" perquè no es trobin en una situació compromesa, tal com Gabi Pérez explica.