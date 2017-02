"Les normes estan escrites per als atletes i no contra ells": la federació respon les crítiques de Kilian Jornet

La Federació Internacional d'Esquí de Muntanya (ISMF) ha enviat una carta en la que contesta els esportistes com Kilian Jornet, que van criticar la decisió de la setmana passada de desqualificar-los després de la cursa per no haver anat a la cerimònia de les flors (la cerimònia del podi).

Jornet va ser un dels atletes que va criticar la manera de fer de la Federació, que ara es defensa dient que hi ha unes normes i que, per tant, cal complir-les. "Quan es va decidir que l'esquí de muntanya havia de convertir-se en un esport de competició i no només en una activitat d'oci, calia escriure les regles com en tots els altres esports. Algunes d'elles estan escrites per resoldre els problemes de seguretat, per evitar accidents (com el pes dels esquís i les botes, l'ús de grampons, l'ús de la corda...), altres per reduir el risc d'un comportament massa competitiu dels atletes, altres per millorar la qualitat de les carreres i altres per protegir la salut dels atletes i augmentar la lluita contra el dopatge i, sobretot, per garantir la igualtat condicions per a tots els competidors", diu la carta de la ISMF.

"Les regles són el resultat d'un llarg procés que comença amb un grup de treball que, al final de cada any, analitza el que ha succeït durant la temporada i en proposa canvis. Aquests canvis, al final, són aprovats pels membres de la ISMF. En aquest procés democràtic, els atletes hi són presents", afegeix la federació, que conclou: "Les normes esportives estan escrites per als atletes i no contra ells.... raó per la que han de ser respectades per a la credibilitat del nostre esport".

La federació explica que ara per ara estan passant per " un moment molt delicat". "La decisió d'aspirar a que el nostre esport sigui part d'un dels esdeveniments esportius més importants del món requereix una gran concentració i atenció per part de nosaltres, i el respecte per les normes és una d'elles", comenten.

La ISMF diu que el " trist episodi" de la setmana passada "no s'ha de repetir" i informa que "sempre" estan "treballant" per millorar el sistema.