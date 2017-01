Granollers acull un amistós de futbol sala entre Catalunya i el Brasil

El Palau d’Esports de Granollers acollirà aquest diumenge (17 hores, Esport3) un partit amistós internacional de futbol sala entre Catalunya i el Brasil. Les entrades s’han exhaurit des de fa dies, és a dir, que s’espera el ple absolut amb els 5.100 seients plens.

"Competirem bé, juguem a casa i això ens fa més forts. Hem de donar-ho tot per transmetre una bona imatge", avisa Dani Salgado, el capità del combinat català. "Crec que ells faran el seu futbol sala, el seu futbol atrevit, divertit, amb moltes individualitats, i crec que no es relaxaran ni una mica, faran un partit en el qual intentaran fer-ho el millor possible pel que comentava abans. Jugadors que no han anat mai amb la selecció o que hi han anat poques vegades voldran demostrar-li al seleccionador que volen estar en les futures convocatòries", afegeix.