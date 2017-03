Les opcions del Barça Lassa de ser líder de la LNFS passen pel Palau

"És la nostra última oportunitat", ha afirmat Andreu Plaza, el tècnic del Barça Lassa, davant la visita del líder, el Movistar Inter, aquest dimecres (21.15 h, Esport3) al Palau Bluagrana en partit de la LNFS.

Plaza també ha manifestat que esperava arribar a aquest partit amb tres punts de distància i no els cinc que els separen dels madrilenys, després d'empatar (1-1) aquest diumenge a la pista del Palma Futsal. Per contra, els visitants arriben endolladíssims a la cita després d'acumular un balanç de 14 victòries seguides.

De fet, l'últim partit que van perdre va ser precisament davant els blaugrana. Amb un resultat de 3 a 4 els de Plaza van trencar una ratxa d'imbatibilitat de gairebé 2 anys i 9 mesos (52 partits) en lliga regular del Movistar Inter a la seva pista, el pavelló Jorge Garbajosa. Es dóna la circumstància que l'últim equip que hi havia guanyat també havia estat el Barça (2-3) al febrer del 2013.

Per la seva part, els blaugrana fa 17 partits que no coneixen la derrota (14 victòries i 3 empats). A la classificació qui mana, però, és el Movistar Inter. Amb un total de 66 punts -per 61 del Barça- els madrilenys lideren amb autoritat la lliga quan falten només cinc jornades pel final.

És per aquest motiu que el tècnic del Barça insisteix en la transcendència del partit d'aquest dimecres. "Si guanyem, tindrem opcions, si no, és molt difícil que Inter tingui més relliscades", ha valorat Plaza. Tot i la dificultat del repte, el tècnic ha expressat la seva voluntat de "donar guerra fins al final per acabar primers la lliga regular".

Marc Tolrà, sancionat

Per aquest partit, l'entrenador blaugrana no podrà comptar amb Tolrà, per sanció, ni amb els lesionats Lozano, Bateria, Aicardo i Rómulo. Unes baixes que Plaza ha lamentat, però ha afirmat que "l'equip ha demostrat que amb baixes podem competir i competirem. Els jugadors s'han de creure i es creuen que podem guanyar".