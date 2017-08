Última empenta dels grups de xou de patinatge per aconseguir el finançament per disputar el Mundial de la Xina

Falten pocs dies perquè arrenquin els World Roller Games de Nanjing, a la Xina. Aquest dissabte comença el Mundial, amb les acreditacions i els primers entrenaments oficials per als jugadors d'hoquei. Els grups de xou catalans, el CPA Olot i el CPA Girona, però, no hi competeixen fins al diumenge 10 de setembre, i és per això que aprofiten els últims dies a Catalunya per organitzar els últims actes que els permetin aconseguir els diners per poder-se finançar el desplaçament.

Els dos clubs van posar en marxa campanyes de micromecenatge abans de l'estiu, i mentre l'Olot va aconseguir arribar a la xifra mínima –demanaven 25.000 euros i en van aconseguir 29.300–, el Girona no va tenir tanta sort –dels 23.800 euros que buscaven tan sols en van aconseguir 1.703–. Però tot i això, els dos clubs han fet esforços per poder competir un cop més a nivell internacional.

Euro a euro

El CPA Girona, després de no recaptar els diners en forma de donatius a través de la plataforma Sporsorto, ha hagut de fer un esprint final considerable. Des de principis de juliol fins ara han organitzat diversos actes i han posat en marxa iniciatives que els permetin recaptar uns 18.000 euros, el que els falta per arribar als 60.000 euros que pressuposten que costa el viatge a la Xina. La venda de polseres i de roses per un euro, que ja estaven fent des de feia temps, segueix endavant i els està donant resultats. Durant l'estiu han fet algunes actuacions que els han permès recaptar diners gràcies a la venda d'entrades, i ara, per a l'1 de setembre, han muntat la festa de cloenda de la campanya ' Girona patina, objectiu Xina'. De les 17 a les 24 hores, al Pavelló Palau II de la capital gironina, hi haurà tallers i activitats per a totes les edats i actuacions i música en directe. A més, a les 20.30 hores, el grup de xou que competirà a Nanjing farà la seva coreografia, 'Esclaus de la riquesa', davant del públic assistent.

Festes del Tura 2017

El CPA Olot, per la seva banda, després de finalitzar de manera exitosa la campanya de micromecenatge, ha aprofitat l'estiu per seguir recaptant diners mantenint els patins allunyats. Així, ha organitzat una jornada esportiva a preus populars: festa de l'escuma, ioga, 'spinning'... tot d'activitats que s'han celebrat al pavelló i als gimnasos de la ciutat garrotxina. L'acte final tindrà lloc l'1 de setembre al vespre, al pavelló. A diferència d'altres anys, les dates del Mundial obliguen a modificar el calendari i, per tant, han d'avançar el festival de les Festes del Tura, que serà divendres 1. A les 20.30 hores, les patinadores olotines faran la coreografia amb la qual defensaran el títol mundial a Nanjing, 'Sóc innocent', davant les persones que s'apleguin al pavelló.