Adéu a Colònia, amb el cap ben alt (34-30)

El Barça Lassa d'handbol ha tancat aquesta tarda la seva participació a la 'final four' de la Lliga de Campions amb derrota contra el Veszprem (34-30) i com a quart classificat per primera vegada en la seva història. Les finals no es juguen, es guanyen. El partit de consolació es juga, únicament, i perquè no hi ha més remei. Fer-ho, a més, hores després de tenir la finalíssima a tocar, complica encara més les coses. “No ha estat fàcil pair la derrota. Però és el que volia, que fes mal. Si els meus jugadors s’haguessin anat de festa, m’hagués preocupat. Han d’aprendre de l’experiència”, comentava Xavi Pascual. El tècnic era sincer. L'ambició ha estat clarament dosificada, com les rotacions i el físic dels jugadors, exhausts. Que Lazlo Nagy, un veterà que ho ha jugat tot, que ho ha guanyat tot, es llenci a per una pilota morta i que els culers se la mirin, ha estat la seqüència que millor ha explicat el moment dels blaugranes.

No era dia per fer esforços arriscats. La feina es va fer dissabte. Així ho ha entès la banqueta, que ha confeccionat un set titular de circumstàncies, amb Borko Ristovski, Joan Saubich, Aitor Ariño, endollat. El barceloní sempre dona la cara. És un d'aquells jugadors de gran talent que no saben jugar a mig gas. La seva empenta i hiperactivitat defensiva ha frenat la bona arrencada dels hongaresos (9-5), superiors davant la permissivitat de la defensa barcelonina. Amb dos gols consecutius i la posterior sortida al parquet de Gonzalo Pérez de Vargas, els catalans han aconseguit empatar (17-17) i reenganxar-se al ritme del duel. Ristovski no ha estat (novament) inspirat. No és un mal porter, però el toledà juga a un altre nivell: ha trepitjat el parquet i ha aturat dues pilotes en tres accions de defensa posicional.

540x306 Xavi Pascual durant la final de consolació de la Champions / EFE Xavi Pascual durant la final de consolació de la Champions / EFE

El conjunt dirigit pel tàndem català Xavi Sabaté-Josep Espar, completíssim, ha volgut recuperar el control amb duresa defensiva i atacs llargs, de la mà d'Aron Palmarsson i Mate Lekai, un dels millors del Veszprem aquest cap de setmana. L'internacional amb l'Hongria va sobrat d'handbol i capacitat per llegir les jugades, però sempre ha viscut a l'ombra d'un primera espasa com Gábor Császár o el Chema Rodríguez d'anys anteriors. Aquest cap de setmana ha estat el complement ideal de Palmarson, que segueix deixant-se estimar pel club barceloní. “El Barça? No sé on jugaré a partir de l’estiu. Tinc diferents ofertes sobre la taula. En un mes prendré la decisió”, deia.

La seva capacitat multitasca i les aturades de Ronald Mikler han decantat la balança. Pascual ha intentat trencar els esquemes dels aquesta tarda negres amb constants canvis defensius (defenses obertes, amb un jugador fent mixta, més replegades, etc.). El Veszprem ha trobat sempre el camí cap a la porteria, jugant la pilota amb criteri, i fent protagonista el pivot Andreas Nilsson. El pivot ha guanyat la posició sempre entre els tercers, desgastant-los, a ells i al Barça, que ha caigut definitivament fos. El resultat, excessiu, i el partit en si no han de devaluar la temporada dels homes de Xavi Pascual. La joventut de la seva plantilla, la baixa de Lasse Andersson i els molts canvis a l'àmbit de l'estil i el joc els definia com un equip en construcció, fet per lluitar per la Final Four, no per guanyar-la. “Tot plegat ens ajuda a conèixer la nostra realitat. No som l’equip que va quedar primer de grup ni el quart de la fase final”, ha dit el preparador. La temporada vinent, més i millor.