El valor i la complexitat de col·leccionar lligues

La Lliga Asobal torna un any més a ser del Barça Lassa d'handbol. El conjunt blaugrana s'ha fet aquest dimarts matemàticament amb el títol en golejar el Bidasoa Irún (39-25) al Palau quan falten quatre jornades per al final del calendari. L'afició, com celebrava Xavi Pascual dilluns, ha gaudit del 24è torneig domèstic de la secció, una màquina de fabricar èxits a ritme d'imbatibilitat: acumula gairebé quatre anys i un total de 1.431 dies de victòries, sense excepció. L'equip ha sabut convertir l'excel·lència en una tradició gràcies al treball i a les bones decisions, excessivament a l'ombra. Després de signar un històric ple de títols la temporada 2014-2015, la direcció esportiva ha sabut apuntalar la dinàmica –ja excelsa– del bloc, renovat aquest estiu sota la premissa de fitxar jugadors d'enorme qualitat encara en formació.

"Han fet uns canvis molt importants i ben planificats, amb joves molt destacats que han donat ambició, gana, present i futur. Van fer una aposta i han trobat un equilibri molt interessant", analitza a l'ARA Jota González, l'entrenador del Naturhouse La Rioja, l'últim equip que va superar els culers en partit estatal (18 de maig de 2013). Els resultats, set lligues consecutives, demostren que l'estratègia té sentit. Si fixem el final del 2015 com a referència, els catalans, amb més rotació i menys experiència, signen ara sis punts menys en mitjana golejadora (39,5 el 2014, 37,8 el 2015 i 33,28 en la present campanya) però han millorat les prestacions defensives (ara 24,44 gols rebuts per partit, dos menys que fa dos anys) amb un protagonisme de la porteria gairebé idèntic.

El fet de recuperar pilotes i garantir la fiabilitat han assegurat la regularitat de resultats positius. " La gent no ho valora. El que estan fent té moltíssim mèrit. No cometre cap error durant tant de temps és molt complicat. Guanyar és senzill, però no perdre mai, sortir sempre al cent per cent, marca la diferència", afegeix el val·lisoletà. La constància es manté tot i el desgast d'haver de disputar la Lliga de Campions, aquesta Lliga de Campions. La seva exigència ha augmentat considerablement des que el 2015 va modificar-se el sistema de competició, ara amb dos grups de la mort i un tercer bloc amb equips presumiblement de segona fila. El Barça va assumir el repte i va tancar al febrer la seva millor fase de grups continental dels últims quatre anys (lideratge i balanç d'un empat, una derrota i dotze triomfs) tot i enfrontar-se a Kiel, Veszprem, París Saint-Germain i Flensburg.

A Espanya, l'handbol s'ha convertit en un setge descarat al Barça. "Quan perdrà? Així comença tothom la temporada. Jo sempre dic el mateix. No vull que rellisquin, vull que jo pugui superar-los", explica tot rient el líder de l'Ademar de Lleó Rafa Guijosa. Millor jugador del món el 1999, l'exblaugrana assenyala Xavi Pascual com a màxim responsable de la situació. "Fa un gran feina. La preparació física i motivacional és molt bona. Sembla que amb poc esforç guanyen, però no és així. A més, jugar contra ells és còmode, no tens pressió i això els penalitza", apunta.

Menys lliga, menys reconeixement

El moment que viu ara l'Asobal relativitza el recorregut immaculat del Barça, "inviable fa 10 anys", segons assenyala Zupo Equisoain, bicampió del torneig al capdavant del Portland San Antonio. "Era impossible, perquè hi havia el Ciudad Real, el Lleó i el Valladolid, per exemple. Tots perdien punts i partits. Això, però, no ha d'embrutir la feina d'aquest Barça. Senzillament, el club barceloní ha mantingut aquell estatus de candidat a campió d'Europa i els altres, no. No crec que tornem a veure aquell nivell global. Potser en 10-15 anys", comenta el navarrès, natural.

Que la Lliga no és la de fa 10 anys és una realitat. Que tampoc és la de fa cinc, també. "Els equips ens hem hagut d'adaptar a les circumstàncies. El nivell dels fitxatges i de les grans estrelles ha baixat, però el joc s'ha reinventat. S'ha exprimit la tàctica, les pissarres, per compensar altres carències. Això ha enriquit la competició i el nostre estil", detecta González. Les sensacions tornen a traslladar-se als números. El Barça ha passat d'aconseguir només una victòria per quatre o menys gols al 2014 a haver de suar fins al final en set ocasions durant aquests últims mesos, gairebé el doble que la primera campanya post-Nikola Karabatic (4).

El nivell és més alt, però l'Asobal encara busca una alternativa real al ceptre culer. "Ens queda un món per arribar a tractar-los d'anar tu a tu. Cap equip és encara candidat al títol. Nosaltres estem fent una temporada sensacional jugant al límit. És la gran diferència. Si no tenim el dia, qualsevol rival ens pot guanyar. No tenim un potencial tan gran com per assegurar sempre la victòria. Amb el Barça això no passa. Espero que arribi un moment que no passi. És el gran objectiu", se sincera Guijosa.