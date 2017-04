El Barça es cruspeix el Kiel i jugarà la 'Final Four' (23-18)

D'entre totes les celebracions del Barça Lassa d'handbol, la d'aquesta nit ha estat una de les més sentides. La pinya castellera, més emocionant que enèrgica, ha estat la cirereta a una tarda històrica més del Barça Lassa d'handbol, que s'ha classificat per a la fase final de la Lliga de Campions en golejar 23-18 el Kiel. La remuntada i el desavantatge de l'anada (28-26) han acabat sent una anècdota davant l'exhibició de l'equip a un Palau Blaugrana agressiu, "salvatge", com va definir-lo el capità Víctor Tomás a l'ARA. L'afició ha interpretat a la perfecció el seu paper de vuitè jugador, vital en la fita dels de Xavi Pascual. La seva intensitat ha estat enorme, trencant l'etiqueta fàcil de l'aficionat culer poc participatiu. La intensitat dels locals i el seu 6:0 ha estat encara més descomunal.

La classificació només s'entenia amb un bon rendiment defensiu per mirar de frenar el potencial xutador dels primeres línies i assegurar, d'aquesta manera, un partit a pocs gols. No hi ha hagut minuts de tanteig. No hi havia marge per respectes superlatius. Les tres primeres possessions del Kiel han acabat amb recuperacions de pilota i un 2-0 que ha marcat el guió de l'enfrontament. A diferència de l'anada i per segona vegada en molts anys, el Barça ha estat capaç de dur el ritme del partit i gestionar el marcador (2-0, 4-2 i 6-3 en el primer tram), espolsant-se les presses i els nervis, sempre a la banqueta d'Alfred Gislason. Han quedat al descobert, una vegada més, les moltes carències tàctiques de l'islandès, que no ha sabut trobar solucions a la seva pissarra.

L'equip ha provat fortuna amb el veteraníssim Lakovic, amb Dissinguer, fora de la rotació des de fa molts mesos, amb el suec Nilsson i fins i tot, amb l'extrem Rune Dahmke reconvertit en director d'orquestra improvisat. Res. Si el pla A, el de l'u contra u i confiar en el braç de Marko Vujin, no funciona, els esquemes es trenquen. I més si els culers mouen la pilota com ho han fet aquest dissabte, obligant a desplaçar a homes com Rene Toft Hansen i Patrick Wiencek, letals en el contacte però sense cames per anticipar-se. El cap fred i la verticalitat de Timothey N'Guessan i Raúl Entrerríos han tornat a ser la carta guanyadora. El francès, sempre en un humil segon pla, ha tancat uns quarts més que interessants, demostrant molta personalitat en haver d'assumir el rol de titular de Wael Jallouz. El tunisià només ha estat vint minuts sobre la catifa blava en errar tres xuts i sobretot per precipitar-se en la pressa de decisions en la primera part.

El Barça necessita el seu braç, els seus gols i la seva confiança, minvada amb el pas de les jornades. Sense concessions, els germànics han hagut de lluitar per no quedar-se fora de l'eliminatòria i de l'enfrontament, 13-8 al minut 27 i 15-10 al 37'. Un canvi de sistema, del 6:0 a un 5:1 molt obert, amb l'avançat gairebé fent una defensa a l'home i els laterals a 10 metres, els ha donat una mica d'oxigen. Els espais han seguit existint, però la manca d'encert de cara a porteria i un parell d'intervencions de Niclas Landin, passiu, ha ajustat el marcador després d'un parcial 0-3 (16-13). La reacció s'ha quedat en res gràcies a Gonzalo Pérez de Vargas, ara sí titular sense peròs. El toledà ha tornat a fer una actuació de crac mundial, de jugador que guanya partits. I ho ha fet. Quan els alemanys han tingut pilota per situar-se a dos gols (21-17), Gonzalo ha encadenat cinc aturades consecutives, 20 en total, una dada estratosfèrica, per tancar la classificació i batre el Kiel. Dos cursos després, el Barça buscarà el títol de campió de la Lliga de Campions a Colònia.