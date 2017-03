El Barça empata a Kiel i posa peu i mig a quarts (27-27)

L'Sparkassen Arena, a dues jornades del final de la fase de grups, amb el lideratge en joc i la pressió afegida de no poder perdre pel resultat del París Saint-Germain (25-28 a favor). El Barça Lassa d'handbol ha sumat aquesta tarda un punt davant el Kiel en el partit, per transcendència i context, més important de la temporada i posa peu i mig als quarts de la Lliga de Campions (27-27). Encara ha de rebre la setmana vinent el Wisla Plock al Palau, però la condició de líder i, per tant, la classificació directa és a prop, molt a prop.

Semblava molt difícil al setembre, quan Xavi Pascual afrontava el repte de reconstruir un col·lectiu que havia jugat de memòria des de feia anys. Molts recanvis, joventut i inexperiència en una casa que no té marge d'error a Europa. El temps està alabant el seu talent i la seva feina. Aficionats i jugadors han pogut jugar al joc de les diferències amb l'actuació de l'equip i la de l'última vegada que va trepitjar la pista alemanya, va gairebé un any, a l'anada de quarts, precisament. Llavors, el Barça es va veure superat per la defensa i les transicions del conjunt d'Alfred Gislason.

D'aquí s'extreu la primera conclusió de l'enfrontament d'avui: els culers han evolucionat i els alemanys, no. Porten jugant a dibuixar accions individuals i a la inspiració de Domagoj Duvnjak des què el croat va aterrar a l'entitat. Una alternativa desenfrenada, poc o res treballada, i molt irregular que només funciona a ratxes. A l'inici no ho ha fet. Els catalans han estat molt superiors al 3:2:1 'zebra' en atac posicional i s'han fet amb el control de tots els aspectes del joc. Han tingut paciència, movent la pilota i trobant els extrems en accions a doble pivot sense pilota (parcial 1-5 d'inici).

El rol d'avançat de Duvnjak és cada cop més inestable. El croat, poc fresc i sense cames, ha arribat tard en gran part dels u contra u que ha intentat aturar i s'ha carregat d'exclusions abans d'arribar al descans. Wael Jallouz l'ha trasbalsat a base de penetracions i trajectòries a porteria. El tunisià segueix fent mèrits per a ser considerat un dels cinc millors laterals del món. La seva evolució és espectacular. Ha depurat el seu físic, descomunal, la precisió del seu llançament i la lectura del joc. Ara sap gestionar el moment de cada acció, encara porteria i s'aixeca quan ho ha de fer.

El Kiel havia de reaccionar i ho ha fet de la mà del porter suplent Andreas Wolff durant un tram de dubtes i de males decisions dels blaugranes, excessivament enfonsats i tous. Els de Gislason s'han vist amb opcions de donar la sorpresa en fer un parcial 3-0 i capgirar el marcador a falta de 10 minuts per al final. Tot i no estar en el seu millor moment, Raúl Entrerríos ha tornat a posar la pausa i el control que necessita el grup per funcionar. Amb el central a pista, l'equip ha fregat la victòria amb una diana de Thimotey N'Guessan al minut 59:43. El dretà Bilyk ha tancat l'empat 10 segons després. Queda feina per endavant, però el Barça veu una mica més a prop les portes de Colònia.