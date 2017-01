El Barça Lassa apuntala el seu projecte amb Jure Dolenec

Hores abans de l'inici del Mundial de França, el Barça Lassa d'handbol ha sacsejat el panorama internacional amb l'anunci del fitxatge de Jure Dolenec. El jugador del Montpellier, que arribarà al Palau aquest estiu, vestirà la samarreta blaugrana fins a la temporada 2021-2022. Natural de Ljubljana (Eslovènia), el primera línia, de 28 anys i 1.90 metres d'alçada, és un dels esquerrans amb més talent de l'elit continental.

Assentat al seu equip i el seu combinat nacional, que disputa el campionat del món, Dolenec és un lateral amb molta mobilitat, capacitat de llançament i una visió de joc notable que aportarà i molt a la plantilla de Xavi Pascual. Després de sondejar el mercat amb cura i paciència, el tècnic ha trobat el complement del jove Dika Mem i el substitut de Kiril Lazarov, que deixarà Barcelona després de la vigent campanya.

Relleu de Kiril Lazarov

El macedoni acaba contracte al 2017 i el club no té previst oferir-li una renovació. Si hi hagués una proposta, que no es contempla, estaria lluny de les xifres econòmiques i temporals dels seus últims acords professionals. L'ex del Zagreb i del Veszprem, entre d'altres, és encara un element indispensable al Barça. El seu rol, però, ha passat de titular indiscutible a element revulsiu a base de gols. La seva incapacitat per defensar de 3 o de 2 no l'afavoreix. Ni a ell ni al joc de l'equip.

En aquests mesos de competició hem vist com Pascual ha apostat per Mem quan la posició de lateral dret és a l'altre banda de la zona de canvi. El rendiment del jove francès amb la pilota a les mans i la seva evolució davant Gonzalo Pérez de Vargas ha accentuat el contrast entre els dos esquerrans. Dolenec sí que defensa i la seva presència sobre la pista –sempre sobre el paper– evitarà que l'equip faci un segon canvi atac-defensa deixant de banda l'entrada de Viran Morros.