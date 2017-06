El Barça Lassa completa la rua de títols estatals amb la Copa

Un any més, l'handbol espanyol és blaugrana. El Barça Lassa ha completat aquesta tarda la seva particular rua de ple de victòries i de títols estatals (Lliga Asobal, Supercopa Asobal i de Catalunya i Copa Asobal) amb la conquesta de la Copa del Rei, la quarta consecutiva. El Naturhouse La Rioja, l'últim equip que va ser capaç de superar els de Xavi Pascual (2013), ha tancat una temporada més sense donar la sorpresa (29-34). Tot i el desgast –físic i moral– culer a la fase final de la Lliga de Campions, la diferència entre el supercampió i la suposada alternativa és insalvable. "Sempre tenim la mateixa sensació contra el Barça: hi estem a prop, sembla que podem aconseguir-ho, però encadenem uns mals minuts i la cosa s'acaba", comentava Ángel Fernández.

Ni un bon inici, intens, d'atacs i llançaments llunyans, ni la posterior decisió de Jota González de canviar el seu sistema defensiu per pressionar la circulació dels primeres línies ha capgirat el guió. "Estic molt orgullós d'aquest equip. Crec que ens mereixíem tancar la campanya amb aquesta Copa. El balanç és d'excel·lent. Les coses no van anar bé a Colònia, però la nostra Champions i la regularitat a Espanya han estat espectaculars", ha apuntat el capità Víctor Tomàs, traient pit. Els blaugranes han tingut paciència davant el 5:1, fixant i aprofitant els espais de les zones laterals, amb Dika Mem i Timothey N'Guessan penetrant com un ganivet. L'aparició de Gurutz Aguinagalde sota pals ha aturat l'hemorràgia (parcial d'1-4) i ha igualat el marcador una estona (14-14). L'atac funcionava, la defensa era correcta, però la porteria no.

La falta de protagonisme de Gonzalo Pérez de Vargas ha fet que el partit fos massa obert. Pascual ha esperat la reacció del toledà, que no ha arribat, abans de fer entrar Borko Ristovski al descans. El macedoni ha sigut el recanvi de garanties de Veszprém, Flensburg o Lleó, entre altres partits. Les seves intervencions i les accions de dos contra dos entre Raúl Entrerríos, MVP i màxim golejador de l'enfrontament (7 gols), i Kamil Syprzak han decantat la balança en l'adeu definitiu, ara sí, de Kiril Lazarov, Jesper Noddesbo, Antonio García i Joan Saubich. "Volia marxar amb un títol tan important com la Copa. No ho teníem fàcil. Hem patit per guanyar. Ara toca gaudir-ne. I res. Són set anys a Espanya. He viscut molt bé, he sigut molt feliç. Ara toca seguir a França", ha explicat el lateral dret, que ha aixecat la Copa del Rei, en la línia de Noddesbo: "Estic molt content, molt molt content. Volia deixar el Barça amb una victòria".