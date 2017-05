El Barça evita el PSG i s'enfrontarà al Vardar a les semifinals de la Champions

El Barça Lassa d'handbol s'enfrontarà a l'HC Vardar a les semifinals de la Lliga de Campions (3 de juny). El conjunt de Xavi Pascual i els macedonis, dirigits per Raúl González i el català David Davis, han quedat emparellats al sorteig que s'ha celebrat aquest matí a l'Steigenberger Hotel de Colònia, seu de la fase final. D'aquesta manera, els culers eviten el París Saint-Germain de Nikola Karabatic, que es veurà les cares amb el Vészprem de Xavi Sabaté a l'altre partit de l'eliminatòria.

"Esperem uns partits d'altíssim nivell. Veurem un equip que debuta a l'escenari continental (Vardar), un amb molta experiència (Barça), i dos que van disputar l'última edició (PSG i Veszprem). Serà una gran 'Final Four'", ha dit el president de la Federació Europea (EHF), Michael Wiederer. "La iniciativa es va crear amb la intenció de veure més partits de màxim nivell. El màxim responsable de l'EHF també ha parlat del sistema de competició d'aquesta Champions: "Crec que aquesta estructura, amb els grups A i B com a cap de cartell, ha estat un èxit. Hem vist que un equip del grup C (Montpellier) ha estat capaç d'arribar als quarts de final. Això parla molt bé del sistema", ha comentat.