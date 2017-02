El Barça Lassa fa la feina a Granollers (20-31)

El Barça Lassa no ha deixat aquesta nit lloc a la sorpresa i s'ha endut els dos punts de la pista del Fraikin Granollers (20-31) en l'estrena de la segona volta de la Lliga Asobal. La ressaca mundialista, però, s'ha notat, especialment a les files dels culers, poc rodats. El seu rendiment ha estat la fotografia del partit, segurament el derbi amb menys handbol de les últimes temporades. Els de Carlos Viver han intentat explotar el seu físic, teòricament superior després de l'aturada de seleccions, córrer, forçar l’error rival al replegament i moure la pilota, com és habitual, per connectar amb Adrià Figueras als sis metres.

L’internacional amb l’Espanya, a ple rendiment, segueix sent el centre neuràlgic de l’atac posicional. La premissa tàctica és clara, i la més funcional. Quan encaren l’u contra u a partir del vot, els homes de Viver perden frescor i qualitat. Els blaugranes, conscients d’aquestes mancances, han tancat files davant l’àrea, posant mans i convidant la primera línia a jugar-se-la. Ni variants, ni ventall de cracs mundials a disposició del tècnic.

El Barça ha viscut durant més de vint minuts de disciplinar-se en la part central del 6:0, dels errors –innocents– dels locals i de Gonzalo Pérez de Vargas. La selecció de xut no ha estat la millor, però el toledà ( 66.7% d'efectivitat, 45.9 al final del xoc) ha quallat una de les millors primeres meitats de la seva segona etapa al Palau. "Hem comés molts errors i Gonzalo ha tret moltes pilotes", ha apuntat Viver, que ha destacat el rendiment de Pol Sastre, el seu porter. El granollerí, titular, no ha desentonat i ha signat gairebé un 40% per mantenir viu el seu conjunt fins al descans.

La xerrada i les correccions de Pascual han sorgit efecte a la banda barcelonina i han empès el Granollers al límit del precipici. Els blanc-i-blaus, amb 7 efectius de pista i sense porter, no han madurat les possessions i han perdut quatre pilotes de forma consecutiva que s'han traduït en un parcial 1-6 (7-17). "No hem estat bé. No estic content amb el nostre partit", ha afegit l'entrenador de casa. Sense equilibri –ni lògica–, el duel ha tornat a embogir, ara de la mà del Fraikin, trobant petroli al contraatac (parcial 7-2 i 14-18 al marcador).

L'entrada de Dika Mem i Lasse Andersson han dinamitzat el joc i a base de penalitzar les concessions contràries, l'equip ha tancat el triomf amb un tram final molt més fi. " Hem fet un partit molt bo, molt treballat, defensivament extraordinaris. Estic molt content del sistema defensiu davant set jugadors. Així hem pogut fer-nos amb el resultat i guanyar", ha sintetitzat Pascual.