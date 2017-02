El Benidorm surt escaldat del Palau (38-28)

El Barça Lassa d'handbol ha sumat una nova victòria a la Lliga Asobal (38-28) en superar un dèbil Benidorm només tres dies després de guanyar amb autoritat el Flensburg de Vranjes. És una constant que ni l'exigència del calendari ni les rotacions animen la majoria dels seus duels estatals. Aquesta jornada tampoc ha estat l'excepció. Els valencians, cuers, són l'ombra d'aquell equip que el 2014 van sotmetre per moments a la seva pista el millor Barça dels últims anys, menys concentrat de l'habitual i sense encert en els moments importants (25-28, 16-10 al descans). Els ara pupils del mític Zupo Equisoain amb prou feines són capaços de generar joc, de fixar els defensors i fer moure la pilota per anotar sense grans malabarismes.

Només l'internacional amb l'Argentina Pablo Simonet aporta detalls i personalitat. Les seves accions de 1x1 han fet que els seus companys es moguessin sense pilota i amb desplaçaments llargs per trobar la porteria que aquesta jornada ha defensat Borko Ristovski. Jiménez s'ha fet un fart d'aixecar-se des del lateral dret i d'animar l'inic del partit (9-7 minut 15). La intensitat defensiva dels locals ha estat en la línia del partit i les seves circumstàncies. Quan s'han aplicat darrere, els taronges, a un altre nivell, s'han quedat sense arguments (parcial 10-5 i 21-13 al descans).

La diferència de qualitat i de recursos ha estat tan gran que no ha ajudat a que el vigent campió pogués treballar fins al final les jugades. Amb un parell d'encreuaments ben executats, el jugador amb possessió ha trobat l'espai per foradar la xarxa contrària. I si no al contraatac, amb un actiu Joan Saubich, titular. L'extrem ha jugat els 60 minuts a bon nivell, recuperant sensacions de cara al tram calent de la temporada. La seva aportació ajuda i ajudarà a compensar els problemes físics de Víctor Tomás, habituals d'un jugador que ho ha jugat pràcticament tot a totes les competicions.

El partit ha acabat sent una cercavila d'anades i tornades tenyides de blaugrana. Així el Barça és imparable, per físic, per qualitat i per capacitat de defensar i organitzar l'acció amb pivot i extrems a pista rival. Només els gols de l'exculer Víctor Saéz (màxims anotador del seu equip amb 4 dianes) ha justificat el desplaçament dels valencians a Barcelona. Com sempre, els de Xavi Pascual han sumat els punts. Dos més, dos menys per a un títol que depèn de la regularitat i especialment del temps.