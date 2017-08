El Barça es venja del Vardar i disputarà la final de la Superglobe (29-32)

El Barça Lassa d'handbol jugarà la final de la Superglobe en eliminar a semifinals el Vardar Skopje, vigent campió de la Lliga de Campions i el seu botxí a la 'final four' de Colònia (29-32). La venjança esportiva té el premi de lluitar pel títol del Mundial de Clubs que es disputa a Doha (Qatar), el primer de la temporada. Encara no estan rodats, tenen algunes carències, però els blaugranes han sabut competir en un partit de màxima exigència. Saben a què juguen, quin és el seu estil i com s'ha de lluitar per la victòria.

Així ho ha demostrat el conjunt culer des del primer xiulet de la parella col·legial, amb una gran arrencada, movent bé la pilota i sent agressius en defensa, millorable, sobretot en la zona dels segons. El seu avantatge de sis gols, gairebé d'entrada, s'ha mantingut gairebé també fins al descans, controlant el joc de mobilitat dels campions continentals. Luca Cindric, però, funciona a un altre nivell, sobrat. El central croat manté el moment dolç del curs passat i ha fet un altre recital de llançaments en suspensió, canvis de ritme i penetracions per veure porteria o forçar la pena màxima.

De la seva mà ha arribat la reacció dels de Raúl González, que han signat l'empat a 25 a falta de 10 minuts per al final. El Barça no s'ha posat nerviós i, connectant bé amb Kamil Syprzak i fent-se fort davant un encertat Gonzalo Pérez de Vargas, han tancat el triomf. El seu rival a la final sortirà del duel entre el Fuchse de Berlín i l'Al-Sadd de Qatar.