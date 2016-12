Catalunya d'handbol torna per la porta gran (28-27)

Després d'una inactivitat de 7 anys, innecessària i un punt incomprensible, la selecció catalana d'handbol ha batut aquesta nit Qatar, vigent sotscampiona del món (28-27). Sota les ordres del tècnic del Fraikin Carlos Viver, el combinat nacional ha signat a Granollers un retorn engrescador, sense els seus màxims exponents però amb molt d'handbol. Amb els jugadors del Barça Lassa de vacances –a excepció de Viran Morros–, Vicente Álamo i Álvaro Ferrer han exercit de veterans en un grup de joves, realitats en progressió que de ben segur parlaran hispà.

Alguns, fins i tot, no havien vestit la samarreta del combinat com Mamadou Gassama. L'extrem dret granollerí s'ha estrenat defensant Rafael Capote, tot potència, que ha liderat els primers compassos del xoc. La banqueta catalana local ha apostat per defensar, amb un 6:0 actiu, molt mòbil, i córrer en encaixar o recuperar la pilota. L'equip que dirigeix Valero Rivera, homenatjat a l'inici, ha demostrat amb els anys ser un equip treballat i molt físic. Kamalaldin Mallash, elèctric, mou les possessions i la defensa rival, que s'obre i no pot amb la trajectòria dels segons.

Sota aquest premissa, inamovible en els esquemes de l'exentrenador del Barça, els visitants han començat manant al marcador (1-3). Amb les aturades de Nacho Biosca, immens amb més d'un 50% d'efectivitat, i les combinacions d'Arnau García amb Aitor Ariño, Catalunya ha tret pit. Deixant de banda l'experiència internacional –poca o cap–, la qualitat dels amfitrions està contrastada. La de titulars i teòrics suplents. La segona unitat, amb Borja Lancina i els tres jugadors de l'Handbol Bordils Eduard Nonó, Josep Reixach i Marc Canyigueral han apostant per cuinar les accions, fixant la part central del sistema defensiu i donant la pilota.

Quan s'han de desplaçar, els blancs pateixen. Potser en excés, tenint en compte que en només uns dies defensaran la seva plata al campionat que es disputarà al mes de gener a França. Ni els gols de Bertrand Roine o les aturades de Yousuf Al-Abdulla, tot un descobriment, han estat a l'alçada. Els de casa han signat un parcial 3-0 per controlar el partit, adormir-lo. I fer camí. Només un minut després de la represa, Catalunya ha signat el seu màxim avantatge (16-10). Llavors han arribat els desajustos i la reacció del conjunt qatarí.

Quatre defenses toves i tres pèrdues de pilota catalanes els han reviscut. Vicente Álamo tampoc ha estat com Biosca i l'equip, per davant fins al minut 50, ho ha notat (23-24). Els homes de Viver, tots jugadors de la Lliga Asobal i de la Divisió d'Honor 'B', han acabat imposant-se en un final frenètic, tancat amb una diana del gironí Nonó a falta de només tres segons. Més enllà de la seva federació, que celebra 75 anys, l'handbol català segueix gaudint d'un estat de forma increïble.