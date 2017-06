El Barça esborra el Granollers i lluitarà per una nova Copa (23-37)

El Barça Lassa d'handbol disputarà diumenge la Final de la Copa del Rei en eliminar aquesta tarda a semifinals el Fraikin Granollers (23-37). El conjunt blaugrana ha deixat enrere els problemes físics, la fatiga d'haver jugat hores enrere els quarts per signar la classificació per la via ràpida, desdibuixant el derbi català, el més fluix dels últims anys. La fredor del pavelló de Lleó, orfe de representant a la competició, i les baixes a la banda vallesana han fet que la tensió i l'emoció habitual de l'escenari hagin estat més pròpies d'un partit intranscendent que d'una eliminatòria.

Els homes d'Antonio Rama i David Ginesta només han pogut mantenir el nivell durant els primers sis minuts, fent-se forts en defensa i buscant els espais lliures del 6:0 rival, tou, descomptat en accions de desdoblament a doble pivot i en els dos contra dos, repetint les errades de la 'final four' continental de Colònia. Quan hi ha hagut una mica de desgast i de transicions, el Barça ha trencat el partit amb un parcial 0-5 (3-8) monopolitzat per Valero Rivera (5 gols en els primers compassos). L'únic obstacle ha estat en la rotació. Als problemes físics de Filip Jicha durant l'escalfament s'ha sumat una lesió de Thimothey N'Guessan.

L'internacional amb França ha pres mal en el turmell dret en una situació d'atac posicional, sense oposició, tot sol. La seva absència ha fet que Antonio García i especilament Wael Jallouz, molt tocat, hagin hagut de sortir a pista. Els canvis no han afectat a la dinàmica blaugrana, que ha seguit ampliant l'avantatge en encadenar tres recuperacions de pilota consecutiva. Gonzalo Pérez de Vargas, de nou entonat, ha aturat i ha fet de Tom Brady, iniciant el contraatac amb un ventall de passades en llarg. Rama, buscant solucions que encara no té, ha fet mà dels joves Miquel Flores i Adrià Cumplido, excels.

L'extrem dret, recanvi improvisat del lesionat de gravetat Gassama, ha respòs amb solvència, gols i efectivitat. Les seves accions han estat centelleigs de qualitat –excessivament aïllats– en un partit que s'ha tancat al ritme de les pèrdues blanc-i-blaves i els gols de Kiril Lazarov, que deixarà Barcelona com un dels millors golejadors de la història de l'entitat. Els de Xavi Pascual disputaran la final contra el Naturhouse La Rioja i l'Anaitasuna pamplonès, que s'enfronten a la segona semifinal (20.00 hores, Movistar+).

El duel coper també ha tingut format de comiat a les files del Fraikin Granollers. L'equip ha tancat definitivament el curs, de canvis, marcada pel final del projecte liderat per Carlos Viver i de l'inici de l'etapa de Rama al capdavant de la plantilla. Aquest, la derrota al derbi, ha estat l'últim partit d'Adrià Pérez, Vicente Álamo i Álvaro Ferrer, que van rebre dies abans un petit homenatge sobre el parquet de l'Olímpic; d'Arnau García, Michal Kasal i, a falta de fer-se oficial, de Miquel Flores i Pol Sastre.