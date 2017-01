Croàcia desperta l'Espanya del somni mundialista

La selecció espanyola d'handbol s'ha quedat fora del Mundial de França en caure a quarts de final davant Croàcia (29-30). Tot i les seves limitacions, els de Zeljko Babic han signat un partit molt seriós, rodó, des de l'inici, amb els dos equips buscant les accions ràpides després de recuperar la pilota i de servir de centre. Aquests han estat els millors minuts del combinat estatal, que, amb seny, han intentat evitar que el rival organitzés el seu 6:0 defensiu amb els canvis atac-defensa. Ha estat el control enmig del caos. La velocitat i els desajustos l'han permès trobar accions fàcils, finalitzades en gran part des de la zona d'Ángel Fernández. L'extrem del Naturhouse La Rioja ha donat més arguments que recolzen la seva titularitat tot i debutar a una gran competició internacional.

El d'aquesta tarda també ha estat un duel d'estils, les penetracions contra la potència de braç. Sense el central Luka Cindric a pista, els balcànics renuncien a l'estètica per explotar el seu llançament exterior. Fins al descans, gran part dels seus gols han arribat des de més enllà dels nou metres, amb un gran Marko Mamic i Luka Stepancic (11 dianes en total). La defensa hispana, massa enfonsada, ha tingut problemes per evitar aquestes accions.

Ribera ha buscat guanyar profunditat amb un sistema 5:1 molt obert. La solució, per moments, ha estat la seva condemna, cedint espais i descomptant-se quan algun jugador ha transformat a doble pivot. Croàcia, amb afany de protagonisme, ha domesticat l'enfrontament, signant el seu màxim avantatge durant una inferioritat numèrica (16-21) i provocant que Gonzalo Pérez de Vargas, desentonat, deixés el seu lloc a Rodrigo Corrales.

Les aturades del gallec, més inspirat, la millora en defensa amb un nou canvi de variant i l'electricitat d'Álex Dujshebaev han fet que Espanya tornés al partit (24-25). Els blancs han seguit fent feina i amb el resultat de 28-29, Zlatko Orvat ha sentenciat des de la cantonada després d'una bona defensa espanyola. Espanya ha tingut l'empat a les seves mans després d'una pena màxima transformada per Valero Rivera i una recuperació de pilota, que l'ha permès tenir l'última possessió. A la desesperada, Julen Aguinagalde ho ha intentat des dels 10 metres però el seu xut s'ha topat amb la tanca dels croats. El seu rival a semifinals serà l'Eslovènia, que ha guanyat la Qatar de Valero Rivera (32-30).

540x306 Croàcia desperta l'Espanya del somni mundialista / EFE Croàcia desperta l'Espanya del somni mundialista / EFE

França fa els deures



A l'altra banda del quadre, la selecció francesa d'handbol sí ha fet els deures i s'ha classificat per a la fase que dona accés a les medalles. El conjunt dirigit per Didier Dinart, però, ha hagut de suar i patir, patir molt, per batre una gran Suècia (33-30). Un guió previsible tenint en compte el recorregut dels nòrdics durant l'últim cicle olímpic i aquest mateix campionat. Els de Kristjan d'Andresson s'han limitat a seguir el seu guió, el d'un handbol ràpid, visual i pacient per posar contra les cordes 'les experts'.

n un partit que ha col·leccionat futurs genis d'aquest esport, l'element que s'ha acabat imposant ha estat la veterania de Daniel Narcisse. El lateral del París Saint-Germain (37 anys), la millor finta al punt fort de la història de l'handbol, ha aparegut quan els vigents campions han començat a dubtar. Al seu costat, un cop més, Kentin Mahé (9 gols) i el porter Vicent Gerard (36% d'efectivitat) han estat els secundaris que han acabat d'apuntalar el triomf. Pels suecs, el també jugador del Flensburg Jim Gottfridsson (7 gols) i el lateral del Kiel Lukas Nilsson (5 gols) han mantingut viu el seu combinat fins que Nedim Remili (6 gols) ha decidit, tot sol, tancar la classificació.

Noruega, molt millor



El conjunt 'bleu' s'enfrontarà a Noruega, que ha superat amb solvència l'Hongria (31-28), lluny de la versió que va mostrar a vuitens contra Dinamarca. En un partit de tu a tu, amb les estratègies del porter-jugador en un segon pla, els nòrdics han deixat al descobert les mancances de la plantilla de Xavi Sabaté, en construcció i cerca de talent. La defensa 6:0 del tècnic català, més rocosa i dura que hàbil, ha estat incapaç de frenar la vocació de donar continuïtat del rival.

El jove Sander Sagosen (5 gols) ha tornat a imposar la seva qualitat per decidir de cara a porteria, assistir i fer jugar els companys. Roland Mikler ha passat del tot desapercebut i ha perdut amb claredat el seu duel particular amb el seu homònim Bergerud, MVP del xoc. Gabor Csaszar ha estat l'únic jugador magiar a l'alçada d'una eliminatòria internacional. Els seus gols (11) han aconseguit maquillar el resultat, que ha arribat a dibuixar un avantatge pels vermells de +10.