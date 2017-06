La 'Final Four' de Colònia, pas a pas

El Barça Lassa d'handbol debuta aquesta tarda a la 'Final four' de la Lliga de Campions que se celebra a Colònia. El conjunt de Xavi Pascual haurà de superar primer l'HC Vardar (18.00 hores, Esport3) si vol classificar-se per a la gran final dues temporades després. Els homes de Raúl González no saben què és guanyar els catalans en la màxima competició continental. El balanç té un to blaugrana intens: nou victòries i un empat en deu partits disputats. El duel de porteries entre Gonzalo Pérez de Vargas i l'exculer Arpad Sterbik centrarà gran part del protagonisme sobre la pista. En la primera semifinal, el París Saint-Germain de Nikola Karabatic i Mikkel Hansen s'enfronta al Veszprem dels tècnics catalans Xavi Sabaté i Josep Espar (15.15 hores, Esport 3).